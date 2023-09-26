照顧者專線｜家長讚有情緒支援但怕錄音　護老者批愈講愈激氣

社署今日（26日）正式推出24小時照顧者支援專線，截至今午2時，收到127個來電。有照顧自閉症兒童的母親兩度致電到專線，形容接電話的社工耐心聆聽，對答似朋友在聊天，但似乎對復康服務不太熟悉。她指情緒支援是重要，但致電熱線最希望得到的是實際的資訊及服務，而全程錄音也令她感到不安。



另一位照顧母親的77歲照顧者則說，致電專線期間「愈講愈激氣」，社工提到很多服務，有很多早已知悉，並不合用，合用的又未能申請，明言不會再致電專線。專線目前以長者或殘疾人士照顧者為服務對象，惟照顧者光譜甚闊，有兒童照顧者滿懷期望致電專線，終失望而回。



▼照顧者支援再受關注▼



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社署今日（26日）正式推出24小時照顧者支援專線，截至今午2時，收到127個來電。在下午時份，有照顧者向《香港01》記者表示，致電專線時等候良久無人接聽，播放的錄音指線路繁忙，請來電的人耐心等候，或改為留言，待社工回覆，如屬緊急情況則建議致電999。

自閉症兒童家長致電：聽到會錄音我都定一定神

關注殘疾人士照顧者平台成員莊寶琼的兒子患有自閉症，她說昨晚支援專線未開通，已嘗試致電，當時接通後便有中英文的雙語廣播，提到會由東華三院社工接聽電話，並指對話會錄音以確保質素。

她表示，一聽到對話會被錄音，有些愕然，「聽到會錄音我都定一定神，係喎，我都唔可以講太多自己嘅嘢。」她續指，在通話中要報上姓名，料對方也會看到來電號碼，最擔心這些資料及錄音會轉交予其他人或部門。

莊寶琼育有患自閉症的孩子，她曾在記者會憶述以往聯絡過很多機構及中心求助，最終仍無法覓得服務，令她感到絕望。（資料圖片/江麗盈攝）

莊寶琼昨晚已搶先致電，她指對話中能感覺到接聽的社工有耐性地聆聽，過程也似與朋友聊天，在情緒支援上有些少用處。但在復康服務上，她覺得對方並不熟悉，當她表達擔心兒子未來出路時，對方建議可嘗試經網上招聘網站找工作，對方還一度在對話中表明自己不熟悉復康服務，「可能未正式開始掛。」

今早她再嘗試致電熱線，今次接聽的社工比較懂得問詳情，例如她居住的地區、有沒有社工正在跟進、兒子自閉症的情況等等，但就著她的問題，對方也只是着她留下電話，稍後再作回覆。她又提到，對方未有講明何時會回覆，建議應在對話中定明回覆時間，「有無都會幾時回覆，等我哋安心啲。」

她也表示，關注接聽社工在對話中，會否不慎觸動照顧者的情緒，又指以往也有聽聞一些個案是致電一些求助熱線後，情緒反而變差，甚或想不開做傻事，未來幾日其組織的家長都會繼續留意專線的使用情況。

莊寶琼認為，社署推出24小時照顧者支援專線是好事，也希望這條專線可以成功，兩度致電也感覺對方有受訓，能夠關顧到她的情緒。她說，專線能為來電者提供情緒支援，但要留意長此下去會「滑牙」，「聽嘅人唔同，你打十個八個電話去，都係重複，你會點諗？」她重申照顧者致電專線，最重要是想獲得實際的資訊及服務。

社署9月26日正式推出24小時照顧者支援專線，截至當日下午2時，收到127個來電。（資料圖片）

77歲的伍婆婆一直獨力照顧96歲患哮喘的媽媽，近來母親入院，她每日要來往醫院及家中探望母親、為她送飯，長久以來的照顧，令她深感疲累。伍婆婆聽聞專線今日推出，也想知道能否有人幫到自己，專線的社工跟她傾談近一小時，提及多項現有服務，她卻說：「愈講愈激氣，唔講好過講，挑起我啲辛酸。」

伍婆婆說，社工提到很多服務，有很多她早已知悉，覺得不合用，唯獨覺得略為可以減輕財政壓力的照顧者津貼，想申請卻因領取綜援而不合資格。她表明，未來應不會再致電熱線，「我都唔想打來打去，都係呢三幅被。」

▼9月25日 「齊撐照顧者行動」起動禮▼



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專線目前以長者或殘疾人士照顧者為服務對象，惟照顧者光譜甚闊，有兒童照顧者滿懷期望致電專線，終失望而回。

今年57歲的潘婆婆，一直是9歲孫仔的主要照顧者。她近年也受情緒病困擾，有想會想抽時間一個人唞唞氣，想查詢有沒有相關服務；同時，因為其居住的公屋租約改動，在審查期間孫仔暫時不能與她同住，亦急需安排孫仔的住宿及照顧，深感傍徨希望有人幫。潘婆婆今午致電到照顧者支援專線求助，惟對方指其情況不屬於專線服務範圍，着她自行聯絡其他服務的社工。

潘婆婆坦言感到失望，不會再致電相關專線，「自己都諗住無話即刻答到我、畀到我，但你起碼畀個希望我，我搵得你想尋求幫助，你叫我自己搵返，我無聲出。」她續說，希望對方幫忙轉介，「有一線希望都想你幫下，你比少少希望我好嗎？」

香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵表示，熱線可以增加一個接觸點，讓有需要的人問到所需資訊。（資料圖片/夏家朗攝）

香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵表示，熱線可以增加一個接觸點，讓有需要的人問到所需資訊。一些想尋求情緒支援的個案，只是想找人聊天，專線是能夠提供協助，但如伍婆婆這種較複雜的個案，則需要改善現有服務，才有機會提供協助，例如照顧者津貼，可考慮調整申請資格，「如果唔係，佢打到過去，都有啲失望，唔對應佢問題。」

至於潘婆婆被告知其情況不屬於專線服務範圍，並着她自行聯絡其他服務的社工，阮淑茵直言不理想，一般人會理解是專線是所有照顧者均可致電，專線也應該包攬不同需要的照顧者，不宜自設限制，也建議要加強前線培訓，熟習多方面的照顧支援資訊。她也提到，未來要關注專線收到來電後的後續跟進工作。