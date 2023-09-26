紅山半島｜52號獨立屋未聯絡視察　屋宇署已取法庭手令將安排入屋

本月初的世紀大暴雨，豪宅紅山半島被揭破為「僭建之島」。屋宇署及地政總署昨日（25日）展開第二次巡查，並嘗試進入10間獨立屋視察，惟僅成功進入其中一間屋。屋宇署今回覆查詢時表示，當中8間屋業主已聯絡職員預約時間，署方之後會再上門視察。



至於餘下的一間52號獨立屋，由於未聯絡屋宇署，署方今日（26日）下午已向法庭申請手令，並會按法庭手令安排進入屋內視察。



▼9月10日 鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼



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世紀大暴雨本月初襲港，令豪宅紅山半島被揭為「僭建之島」。屋宇署及地政總署昨日（25日）再到場，巡查首批共10間獨立屋，惟當中僅成功進入其中一間屋，初步發現懷疑有僭建地庫，稍後將會根據《建築物條例》的規定，向有關業主發出清拆令，着令其清拆有關僭建物。

▼9月25日 屋宇署及地政總署再進入紅山半島調查▼



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另外，截至今日（26日），當中已有8間屋的屋主主動聯絡屋宇署安排視察，屋宇署已安排於未來一星期內進入其餘8間屋內視察。由於第52號屋的戶主／佔用人拒絕本署人員入屋視察，屋宇署已根據《建築物條例》第22條的規定，於今日下午取得法庭手令，並會按法庭手令安排進入屋內視察。

▼9月25日 屋宇署及地政總署再到紅山半島調查▼



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▼9月22日 屋宇署及地政總署人員入紅山半島全面調查▼

