商人冒認廉署人套料罪成　官疑被告患妄想症　先取精神科報告

商人聲稱調查其女友涉的車禍索償案時，懷疑公證行及律師樓等多方作假，涉冒充廉署人員致電診所索料，因而被控冒認廉署人員罪。他之後又聲稱為「自證清白」，製作5段有關證人的影片放上網，從而被加控妨礙司法公正罪。商人否認全部指控，更懷疑廉署人員寫下劇本與診所職員配合來冤枉他。裁判官曾慶東今(27日)在西九龍法院裁決，認為商人說法不合情理，裁定他全部罪成，又稱覺被告行徑近有系統性的迫害妄想症，更問辯方律師是否也察覺被告疑有精神問題，最後決定先為被告索取兩份精神科報告和一份背景報告。案件押後至10月11日判刑。



被告譚榮柏 （67歲），被控於3項冒充廉署人員罪，指他分別向3人冒充廉署人員；另被控5項妨礙司法公正罪，指他於本案審訊前，在YouTube上載5條影片，聲稱控方5名證人，曾偽造對他不利的閉路電視片段。

被告譚榮柏被裁定全部罪成後，裁判官稱懷疑譚患妄想症。(資料圖片/廖雁雄攝)

指廉署與診所職員串通冤枉不合情理

曾官裁決時指，接納案中三名診所職員為誠實可靠的證人。對於被告指稱涉案診所職員和廉署串通冤枉他，曾官則認為雙方在事前不相識，職員與廉署合作並無好處。再者，要廉署編寫劇本，診所職員騰出時間配合製作CCTV，說法更是不合情理。

認為索償案做假卻無作投訴

另被告稱在前女友的車禍索償案中，車禍雙方、各方代表律師、公證行職員、相關律師樓和診所職員等均有造假。曾官質疑被告卻不曾就此報案，或向律師會投訴，被告又非民事訴訟雙方，但家中卻有相關文件，可見他有參閱該些文件，即曾有意識地考慮過，才作出不投訴的決定。

指被告未查看電郵的說法不合理

對於被告稱車禍另一事主兒子的出生日期有懷疑，曾就此向入境處職員查詢，並與對方有Gmail往來，但被告兒子弄壞了其IPad，無法向法庭提供。曾官指被告與事主兒子無關係，職員必不會向其透露相關訊息。曾官質疑，被告從事美術設計行業，更能自行剪輯涉案影片，竟不會到Gmail查看電郵，說法不合邏輯和常理。

若是證據可燒錄到光碟

至於被告稱製作涉案影片是為了向案件主管解釋案情，指片段理應不會讓其他人看到。曾官斥其說法脫離現實，他可將證據燒錄到光碟上，再交給案件主管是最直接和安全的方法，認為被告沒有在庭上說出真相，拒絕接納其口供。

上傳影片為嚇怕證人

基於以上分析，曾官認為被告案發時是故意地冒認廉署人員，以非法獲取其不應獲取的資料。他在被捕後製作及上傳涉案片段，目的是影響、嚇怕案中證人，以干擾手段使證人不向法庭道出真話，影響廉署檢控決定，而使公義未能彰顯，因而裁定其所有罪名成立。

官問律師有否覺被告精神有問題

曾官隨即向辯方大律師提問，稱：「想問下你獲取指示個陣，有無跡象令你覺得被告有精神上既問題？」辯方大律師聞言沉默良久，最後坦言：「有懷疑。」曾官聽罷稱在分析案情過後，指被告行徑近乎有系統的迫害妄想症，指他廣泛認為風馬牛不相及的人對其不利，故決定為索取兩份精神科和一份背景報告再作量刑。

案件編號：WKCC3845/2022