近七成直資加學費　平均加幅4.09%創四年新高　聖保祿學校加兩成

直資和私立學校每年申請調整學費，疫後復常首個學年，教育局回覆稱，有近七成、48間直資中小學獲批加價，平均加幅為4.09%，創近四年以來新高。



傳統名校聖保祿學校中學部學費急升20%，全年學費為30,000元，屬全港加幅最高的直資校。其次是拔萃男書院附屬小學加價15%，新學年全年學費為53,140元。



傳統名校拔萃男書院附屬小學本學年加15%學；中學部則加價10%。（資料圖片）

全港有71間直資中學，教育局本學年批准48間直資學校加學費，佔總數68%，包括拔萃男書院、聖保羅男女中學、協恩中學、林大輝中學等（見下圖）。

當中，聖保祿學校的中學部學費加價20%，全年學費為30,000元，較去年加多5,000元，加幅屬全港之冠。

其次拔萃男書院附屬小學加價15%，新學年全年學費為53,140元，較去年多6,930元。中學部加幅則為10%，全年學費57,830元。

部分直資學校選擇凍學費，例如拔萃女書院，全年學費為38,000元；英華書院學費亦維持不變，全年學費為24,000元。

71間私校、61間國際校獲批加價

而整體直資學校學費平均加幅為4.09%，創四年以來新高。教育局表示，已根據既定程序審批直資學校、私立學校和國際學校的調整學費申請，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長，解釋加費的理由。

另外，本學年有71間私立學校獲批加學費，較去年增8間，平均加幅是5.41%；61間國際學校獲批加費，較去年減少5間，平均加幅為4.50%。另有1間私校和5間國際學校的申請不獲批。