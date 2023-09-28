中槍健仔與兩男認曾潛逃　曾被放入紙箱運走　未離港便要拍片致謝

2019年十一衝突中槍的「健仔」曾志健，候審期間潛逃，並一度拍片聲稱已到英國，惟512日後在北潭涌被警截獲。「健仔」與另兩名與他一同潛逃，及一名曾為他們安排住宿的男子，今(28日)在西九龍法院(暫代區域法院)認罪。案情披露潛逃日子的細節，指「健仔」等是受YouTube頻道「升旗易得道」一名姓陳男子遊說，陳稱可助眾人離港，卻一直未有成功，卻迫「健仔」拍片致謝，其中兩名男子及其家人有向頻道付款約53萬。惟陳後來稱移民走了，把「健仔」等人交給其他人處理，他們更曾被放入密封紙箱運走，最後沒有離開過香港。法官把案押後至10月18日判刑，以替案發時未滿18歲的被告索取懲教院所報告。



被告曾志健稱被遊說潛逃，結果有成功反被迫拍片向頻道致謝。(資料圖片/余俊亮攝)

有「健仔」之稱的被告曾志健（22歲），承認各一項暴動及襲警罪，他原被控多一項襲警罪，獲法庭存檔。他另3名被告：王愷銘（23歲）、黃姓男生（17歲）及葉豪（35歲，貨倉管理員），承認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。

曾在衝突中槍送院

案情指，2019年10月1日下午，約有200名示威者在荃灣參與暴動，包括掟汽油彈、用易燃液體縱火等。其後警方制服數名示威者，其他示威者繼續推進，重新佔據街道。警方分成兩批撤退，部份警員押走被制服的示威者，警署警長54243及其隊員則負責殿後。

惟殿後隊伍撤退時遭示威者襲擊，包括手持自製浮板盾牌的曾志健。警員23505因而與隊員分散，更被示威者按在地上以棒狀物、雨傘等襲擊。警長見狀拔槍戒備，示威者轉向襲擊他，曾以金屬棒打向警長擎槍的前臂。警長遂向他開槍，示威者之後四散，曾倒地送院。

「健仔」曾志健於2019年10月1日參與荃灣衝突，期間中槍。(詳看下圖)

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姓王及黃被告涉另兩宗暴動案

曾期後被落案起訴，獲法庭批保釋。至於王愷銘和黃姓男生，分別涉及612金鐘非法集結和2019年10月將軍澳暴動兩宗案件。三人自2020年10月缺席聆訊，法庭發出拘捕令。

陳世德曾安排眾人到美領尋求庇護

曾等3人與曾的同案被告馮清華，曾在Youtube頻道「升旗易得道」成員陳世德安排下，到美國駐港領事館尋求政治庇護但不果。

此後，葉豪便與頻道其他成員安排4人在香港多個處所匿藏，包括酒店、工業大廈等。頻道成員多次表示，正進一步安排將他們非法偷運出香港，為此曾等人需拍片致謝，及需要資金。2022年7月13日，4人前往北潭涌以圖乘船逃往台灣，但被警方截獲。葉則在同晚被捕。

曾志健等人原定坐船逃往台灣，卻在北潭涌被警截獲。(詳看下圖)

陳後來移民把潛逃者交給葉

他們在警誡下承認犯案，曾透露他獲陳遊說潛逃，陳後來自稱移民英國，並安排葉照顧他們食宿。藏匿期間，頻道成員曾以密封紙箱秘密運送他們，陳亦要求他拍片講述對國安法、抗爭等議題的看法，若不遵從便不會安排他離港。

王把20萬積蓄全給了陳

王向警方透露，陳稱可以安排他由水路離港，他遂將20萬積蓄交給陳，後來卻不了了之。陳又指會安排飛機和貨櫃船接載他們，最後亦告吹；黃則指頻道成員曾稱會安排他們乘船到越南，他曾付款8萬元，惟未有成事，他的家人亦曾向頻道付予27萬，作為其他被告的潛逃費。

葉稱受僱為潛逃人士安排住宿

葉則表示，「升旗易得道」主要替違法「手足」提供支援，他於2019年下旬成為頻道員工，負責寄運古董、收藏品往外國。他承認與頻道其他成員替曾等人安排住宿，後來4人獲安排離港，但他自覺沒能力協助，亦與其他成員產生分歧，故於2021年中離職，並與成員「割席」。警方在葉的手機內，發現他為博取支持，曾自製虛假訊息證明自己有幫助「手足」。

案件編號：DCCC485/2022