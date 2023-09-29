太子站事年半周年衝突　中年男女留在現場認非法集結　判囚5個月

2020年2月底太子站外有人聚集，紀念831事件半周年，旺角一帶爆發警民衝突，事件中多人被捕。其中一對男女否認非法集結罪，經審訊後被定罪，還押至今（29日）在九龍城法院判刑。裁判官指，當日示威者在現場架設路障，罔顧行人安全，兩被告亦曾將鐵欄搬到馬路，女被告更在警方展開驅散行動返回現場逗留，考慮到涉案集結時間範圍、兩被告角色等，判他們監禁5個月。



男被告符瑋鏘（37歲，地盤工人），和女被告呂麗（42 歲，銷售員），被控於2020年2月29日，在旺角山東街40號G至40號N外的範圍，參與非法集結。

2020年2月29日，太子站831事年半周年，有人到太子站聚集後來亦引發衝突。(詳看下圖)

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男被告有悔意 女被告否認曾搬動鐵欄

裁判官指，兩被告的背景報告顯示，男被告有悔意，對當日鹵莽行為感後悔，並願承擔後果；女被告依舊不承認曾參與非法集結， 解釋稱當日只是因為封路而在現場徘徊，否認曾搬動鐵欄。案情顯示，當晚警方拘捕近80人，兩被告與示威者搬鐵欄至馬路，亦有人用垃圾桶設路障，罔顧行人安全，參考案例決定判二人入獄5個月。

求情指社會已穩定重犯機會不高

辯方求情時指，雖然兩被告過往皆有案底，但他們現時均已重整生活，加上社會現已穩定下來，兩人重犯機會不高，涉案集結嚴重程度亦較同類案件輕微。雖然女被告在背景報告中不認參與集結，但她同意身在現場未有足夠警覺性，亦低估法律責任，故需為此負責。

案件編號：KCCC1047/2022