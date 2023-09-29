今日必看8分鐘｜JPEX案港澳再拉人｜費城百人搶劫亂如暴動

銅鑼灣房車企圖剷上行人路抄「捷徑」 遭途人霸氣攔截嚇退

昨日（28日）晚上，網上廣傳一條一分半鐘的片段，可見一輛房車，突然由東角道剷上行人路，擬抄捷徑駛出怡和街。然而當時行人路上有大批市民行經，其中一名男途人見狀，「霸氣」地站在車頭將房車攔住，並指令房車後退返行車路。

柯士甸工業意外｜渠務公司東主被控誤殺 被拒保釋12月再訊

西九柯士甸道西地盤日前發生奪命工業意外，兩名六旬男工人疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。地盤「二判」渠務公司東主失聯3日後被捕，涉嫌罔顧僱員的安全及健康，延至今（29日）晨被控誤殺罪。案件今在九龍城法院提堂，他暫時毋須答辯，主任裁判官蘇文隆將案件押後至12月27日再訊，以待控方進一步調查，包括檢驗現場證物、檢查閉路電視片段、等候驗屍報告及替其他證人錄口供。被告申請保釋被拒，還押候訊。

JPEX案｜警最初先掌握OTC成員 已慢慢進入JPEX詐騙網絡核心部分

警方就JPEX案展開調查，較早前已拘捕林作、KOL「陳怡」、「湘湘」等人，港澳過去三日展開聯合行動再拘捕4人，其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕，4人均沒有黑社會背景，三日行動並檢獲或凍結2400萬資產。案件至今合共有18人被捕，全部是香港居民，在香港凍結資產接近1億元。警方至今已接獲2,417名受害人報案，涉及金額逾15億元。警方又指，調查最初先掌握OTC成員，現已慢慢進入JPEX詐騙網絡核心部分，並鎖定集團較核心人物，而最新被捕及正通緝人士，是在詐騙中擔當較重要角色。警方目前調查主要目的是找出JPEX案幕後主腦，及盡全力追截贓款。

美國費城百人搶劫亂如暴動 kol直播喊：有免費iphone 下場慘了

當地時間26日晚間，大約有100多名年輕人闖入費城市中心的多家商店公然搶劫，包括蘋果專賣店。

警方目前已循線逮捕52人。

十一黃金周首日 逾10團在香園圍聚集 在旅客指會到夜市

內地十一黃金長假今日（29日）開始，早上9時已有大批內地遊客在香園圍口岸聚集，現場所見，至少有超過10組團客，亦有不少自由行旅客。有自由行旅客透露，將花費1萬元購物，又稱讚香港的夜間交通非常方便，若有時間會到西環夜市看看。

十一｜內地90後拜神熱捲黃大仙小紅書傳攻略 西安女生求姻緣話靈

「在上班和上進之間，年輕人選擇了上香。」近期內地90後、00後年輕人興起「寺廟遊」熱潮，隨之衍生這句網路流行語。而這股拜神熱潮亦傳到香港，有逾百年歷史、相傳「有求必應」的黃大仙，成為內地年輕男女訪港必到「打卡」熱點，感受傳統文化之餘，還有求財運、求事業，他們更在內地社交平台「小紅書」互傳「上香攻略」、「拜神攻略」。