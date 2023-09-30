十一黃金周．關口持續更新｜至下午4時　39萬人出境　20萬人來港

踏入中秋節及十一國慶黃金周，入境處預計會出現人流高峰。入境處今日（30日）數字顯示，截至下午4時，已經有59.7萬人次出入境，出境人數錄39萬人次，以北上人流為主至少有26.9萬人次，入境人數就有20萬人次。



小紅書有用戶上載相片，蓮塘香園圍口岸北上南下人流不絕。（小紅書相片）

【16:00】截至下午4時，累計有597,081人次出入境，出境數字錄39萬人次，當中經陸路北上至少26.9萬人次，三大關口中羅湖有8.1萬人次，落馬洲支線有6.7萬人次，深圳灣有4.5萬人次。另外，經港珠澳大橋出境有近6.2萬人次，經機場離境有4萬人次。

入境數字錄20.7萬人次，最多人經高鐵來港有3.6萬人次，羅湖及落馬洲支線各有3.5萬人次。

▼港人北上消費▼



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【10:00】根據入境處數字，截止今日上午10時，本港出境數字錄得134,636人次，當中陸路北上管制站共有8.8萬人次，以羅湖口岸出境人數最多，有27,591人次，其次為落馬洲支線有17,725人次，深圳灣有16,092人次，西九龍高鐵站有13,612人次。

至於往澳門的港珠澳大橋有19,307人次，港澳碼頭有5,150人次，共有2.4萬人次由「過大海」；而香港機場就有2萬人次離境。

入境方面，截止上午10時有60,747人次到港，主要經落馬洲支線有1.1萬人次，其次為羅湖有1萬人次，深圳灣就有7513人次。