十一黃金周．關口持續更新｜至晚上9時　50萬人出境　32萬人來港

踏入中秋節及十一國慶黃金周，入境處預計會出現人流高峰。入境處今日（30日）數字顯示，截至晚上9時，已經有80萬人次出入境，出境人數錄50.3萬人次，以北上人流為主至少有36萬人次，入境人數就有32萬人次。



小紅書有用戶上載相片，蓮塘香園圍口岸北上南下人流不絕。（小紅書相片）

【23:45】澳門當局公布，截至今晚9時，各口岸出入境總人次為525,466人次，當中入境旅客達151,812人次。其中以關閘口岸佔最多人數出入境，其次為港珠澳大橋口岸及橫琴口岸。

【23:00】截至晚上9時，累計有825,420人次出入境，出境數字錄50.3萬人次；當中經陸路北上至少36萬人次，三大關口中羅湖有10.8萬人次，落馬洲支線有9.49萬人次，深圳灣有5.78萬人次。另外，經港珠澳大橋出境有近6.78萬人次，經機場離境有5.18萬人次。

入境數字錄32.2萬人次，最多人經羅湖口岸入境，有6萬人次，其次為高鐵，來港有5.89萬人次。

【16:00】截至下午4時，累計有597,081人次出入境，出境數字錄39萬人次，當中經陸路北上至少26.9萬人次，三大關口中羅湖有8.1萬人次，落馬洲支線有6.7萬人次，深圳灣有4.5萬人次。另外，經港珠澳大橋出境有近6.2萬人次，經機場離境有4萬人次。

入境數字錄20.7萬人次，最多人經高鐵來港有3.6萬人次，羅湖及落馬洲支線各有3.5萬人次。

▼港人北上消費▼



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【10:00】根據入境處數字，截止今日上午10時，本港出境數字錄得134,636人次，當中陸路北上管制站共有8.8萬人次，以羅湖口岸出境人數最多，有27,591人次，其次為落馬洲支線有17,725人次，深圳灣有16,092人次，西九龍高鐵站有13,612人次。

至於往澳門的港珠澳大橋有19,307人次，港澳碼頭有5,150人次，共有2.4萬人次由「過大海」；而香港機場就有2萬人次離境。

入境方面，截止上午10時有60,747人次到港，主要經落馬洲支線有1.1萬人次，其次為羅湖有1萬人次，深圳灣就有7513人次。