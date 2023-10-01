灣仔夜繽紛｜國慶煙花期間停業　檔主料生意跌七成　部份攤檔全撤

灣仔「海濱藝遊坊」今日（1日）為配合國慶煙花匯演人流管制措施，需要提早至下午5時關閉。有熟食攤檔因而提早開門，不過人流稀少，生意慘淡，檔主預計失去國慶煙花的客人，生意會大跌七成，又透露不少檔主因而中途撤離，放棄餘下的日子擺攤。



未及下午4時，工作人員已於現場作出廣播，由於今晚會有煙花匯演，需要實施人流管制，呼籲市民離開，晚上10時半之後再回來。下午4時半，大會更以鐵馬圍封攤位，要求暫停營業。



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灣仔「海濱藝遊坊」上周三（27日）起一連六日舉行，位處會議展覽中心對出海皮，正向維多利亞港，適逢十一國慶，夜市今日（1日）晚上零要短暫關閉，以配合煙花匯演的人流管制措施。

「海濱藝遊坊」平日下午3時開放，午夜12時結束，美食區則晚6時才開放。因應國慶煙花安排，主辦單位更改今日開放時間為上午10時至下午4時，並通知各攤檔，檔主晚上可以留低觀看煙花匯演，但不能繼續營業，惹來檔主投訴，其後發展局將營業時間延遲1小時，即檔主需於下午5時停止營業，直至晚上10時半才可開放，營業至凌晨兩時。

中午時分，記者現場所見，大多攤檔仍未開始營業，只有少量熟食攤檔回來準備開檔。烈日當空之下，行人寥寥無幾，由於陽光猛烈，大部份行人撐着太陽傘散步，購買熟食的不多。下午兩時，人流開始多一點，但仍有半數攤檔未開門。

主要售賣熟食攤檔的「品鮮」負責人李先生指，平日五晚上5時至6時才開檔。雖然今天「海濱藝遊坊」正式開放時間為上午10時，但他預計早上沒有人會過來，所以他也是下午1時才開始營業，坦言人流亦是很少，「完全冇生意，做開冇用」。他說，幾天前才得知國慶不能營業，大會沒有統一公布，檔主只能自行互通消息，認為主辦方「搬龍門搬得太緊要」。雖然其攤檔晚上10時半之後仍會再繼續營業，惟他說始終「有五六個鐘唔知坐喺度做乜」，預計沒有國慶晚上的人流，生意額會大跌七成，「做到三成已經執到。」

李先生又透露，部份攤檔因為失去國慶煙花夜市的人流及生意額未如預期，決定中途撤走，部份攤檔不離開，只是因為希望可以賣完帶過來的剩貨，他預計今次參與夜市「一定蝕」。

另一售賣熟食的檔主葉小姐租了五個攤位，聘用了約10人。她表示，12點剛開業的時候客人只有「小貓兩三隻」，下午才開始有點人流，並已決定其攤檔5點結束營業之後，晚上10時半就不會再回來重新營業，原因是人手安排比較困難，暫停營業的5小時期間，亦不知道該如何安排員工休息，薪金亦較難計算，故寧願早點讓員工回家休息。

蔡小姐及丈夫帶同兒子一起過來閒逛，她自言喜歡留港消費，亦希望支持香港經濟，但考慮晚上過來對於小朋友而言太夜，所以下午特意從尖沙咀搭船過來看一看，預計會花費400至500元，晚上不會留低看煙花。她說，約三時過來發現很多攤位沒有營業，暫時只購買了飲品予小朋友，「天氣又熱⋯⋯其實你suppose（預想）十一這一個公眾假期，如果係想刺激香港消費，expect（期望）都係有啲攤位可以畀我哋嚟行吓睇下。咁但係有一段時間要佢哋閂門，好似突然之間你咁早閂，咁我哋都唔可以stay（留）咁耐啦。」

未幾，工作人員開始將鐵欄搬在攤檔前，示意攤檔暫停營業。

下午四時半，大部份攤檔已被鐵欄圍着。陳小姐（化名）帶著女兒下午四時步入市集範圍，最後只能於狹窄的欄杆內行走，而大部份店舖已拉閘關門。她坦言略感失望，唯有下星期再來：「其實我唔知原來咁早，即係四點就完，我本身預大概可能四點半、四點九先閂，都有半個鐘行吓。」

工作人員將鐵閘圍起所有攤檔之後，他們重新開放海濱位置，供有意觀看煙花人士進入。有檔主將椅子搬出檔口，打算觀看煙花。