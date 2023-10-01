國慶煙花直播｜31888枚煙花維港上空綻放　市民旅客湧至海傍觀賞

今日（10月1日）是中華人民共和國成立74周年國慶，本港相隔離五年再度舉行國慶煙花匯演，在晚上9時，31,888枚煙花陸續在維港上空綻放，展現多個特色煙花圖案。大批市民及遊客在下午已在維港兩岸霸定靚位等待觀看，尖沙咀文化中心人頭湧湧，猶如過江之鯽。《香港01》將全程直播盛事。



▼10月1日 尖沙咀海傍擠滿等待觀看國慶煙花人群▼



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長23分鐘28秒 主題：富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江

國慶煙花相隔五年，在今晩9時再現維港上空。匯演歷時23分鐘28秒，主題為「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，寓意在國慶日透過煙花匯演，祝福百業興旺，與市民一起創建更美好的未來。

發放位置在灣仔會展心對出350米，由3艘躉船及6艘小浮船在9個發放點，合共發放31,888枚煙花，營展現高低不同層次的煙花匯演。活動整體預算約為1,800萬元，由文化體育及旅遊局統籌，並由香港電訊及富衛人壽保險聯合贊助。

▼9月15日 康文署公布國慶煙花匯演八幕詳情▼



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匯演共分8幕 壓軸展示「大錦冠」及「錦棕櫚」圖案

匯演共分為8幕：

第一幕為「心心『雙』印」圖案，配上花語代表生命和期待的牡丹花；

第二幕的「洋紫荊」執業配合快樂笑臉共同在空中綻放；

第三幕適逢杭州亞運會舉行，使用「紅色閃爍」煙花，寓意運動員在比賽場上為目標努力，閃閃發光；

第四幕則為色彩斑斕的環形煙花；

第五幕出現的彩色繡球煙花，為首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型；

第六幕則會展示「紅色五角星」；

第七幕為「遊星煙花」，象徵香港千變萬化、活力十足、潛能無限；

壓軸第八幕由黃河協奏曲揭開，展示「大錦冠」及「錦棕櫚」圖案，以花團錦簇的景緻象徵國家繁榮昌盛。

▼10月1日 國慶升旗儀式及國慶酒會▼

