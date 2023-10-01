今日必看8分鐘｜港深澳商場晚間人流多｜李家超主持國慶升旗酒會

十一國慶｜董建華連續3年缺席升旗禮 董經緯、李永勝首次出席

今日（10月1日）是國慶日，行政長官李家超和政府高層官員出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立七十四周年。前行政長官董建華連續三年缺席特區政府的國慶活動，董建華辦公室透過公關表示，董建華正在休假，沒有出席有關活動。

大埔公路沙田嶺段貨Van車禍後撞欄衝落坡 司機一度被困

今日（1日）上午10時許，警方接報大埔公路沙田嶺段一架白色貨Van衝落山，司機被困。多架消防車及救護車趕赴現場施救，消防員其後救出司機，他幸僅受輕傷送院。

英皇大廈兩死火警｜專家：劏房或無耐火間隔或防火門 倡立法取締

北角英皇大廈一個「一劏四」劏房單位上周三（27日）失火，火警至今造成兩死兩傷。《香港01》記者今日（10月1日）重回現場，發現涉事單位上鎖無人應門，門口位置被堆放棉被等雜物，而電梯位置有陣陣燒焦味，白色外牆有黑色手印。鄰居表示，事發時自己無走火警，在火警前聽到涉事單位有拍門聲，又指涉事單位已改做劏房約10多年。

颱風小犬｜天文台料小犬周五闖400公里 撞正季候風隨時風勢更大

颱風小犬下周逼港！天文台指，正午時份，熱帶氣旋小犬集結在馬尼拉之東北偏東約930公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。另外，一股東北季候風會在本周中後期抵達華南，或與小犬相撞，令它的路徑及強度更難預測。據天文台路徑圖預測，小犬料於周五（6日）闖入本港400公里範圍，預料本周後期風勢增強，周六（7日）吹東北風5級，離岸及高地達7級。

十一黃金周｜北上消費醬香拿鐵早上售罄 「阿嬤手作」要等60分鐘

內地踏入十一黃金周第二日，香港今日（30日）起也展開中秋連國慶連假，不少港人選擇回深圳消費。深圳地鐵及商場人頭湧湧，當中不乏香港市民，飲品店大收旺場，港人最愛的「喜茶」要等30分鐘、「阿嬤手作」也要等近120杯、需逾1個小時。近日網上熱議的瑞克咖啡「醬香拿鐵」（即貴州茅台加拿鐵），店員稱大受歡迎，今早9時已售罄。

黃金周｜香港深圳澳門商場晚上人流不絕 港商場較多店舖早閂門

本港中秋節及國慶日三日連假今日（30日）開始，也是內地一連八日「十一黃金周」第二日。據入境處截至下午4時資料，本港有39萬人出境，當中約26萬人經陸路北上，以到深圳居多，同時有不少人過大海至澳門。

十一黃金周｜至下午4時 25萬人入境23萬人出境 陸路北上15萬人

踏入十一國慶，入境處今日（1日）截至下午4時，各管制站共有49萬人次出入境，入境人數有25萬人次，較出境人數23.8萬人次為多，當中經陸路口岸北上有15.7萬人次。

黃金周｜故宮博物館售票處排長龍 內地客冀以Citywalk探索香港

內地十一黃金周長假期今（1日）來到第3日 ，M+及故宮文化博物館繼續有不少港人及內地遊客到訪參觀，下午1時博物館門口人流如鯽，售票處亦大排長龍。疫後內地客來港的旅遊模式已轉變，由以往的購物，改以漫遊城市（Citywalk）方式探索城市。有大連旅客稱，打算到尖沙咀四處漫步，未有設下既定行程景點，「想到哪就到哪吧。」

灣仔夜繽紛｜國慶煙花期間停業 檔主料生意跌七成 部份攤檔全撤

灣仔「海濱藝遊坊」今日（1日）為配合國慶煙花匯演人流管制措施，需要提早至下午5時關閉。有熟食攤檔因而提早開門，不過人流稀少，生意慘淡，檔主預計失去國慶煙花的客人，生意會大跌七成，又透露不少檔主因而中途撤離，放棄餘下的日子擺攤。