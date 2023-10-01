半價戲票｜全日15.4萬人次入場　破近十年國慶假期入場紀錄

為慶祝十一國慶，全港逾60間戲院今日（1日）提供半價優惠。香港戲院商會表示，至晚上7時已錄得超過13.84萬人次入場，打破近十年「十一假期」最高入場人次紀錄。

總結國慶日全日票房成績，入場人次15.4萬，票房收入639萬元。



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香港戲院商會表示，至晚上7時已錄得超過13.84萬多人次入場，打破近十年「十一假期」最高人次，為2015年所錄得的13.83萬人次。

商會於10月2日更新資料，參與戲院64間、參與電影約56套、全日放映場次約2,012場、全日入場人次約154,401人、全日票房收入約6,397,718元。

商會指出，有關數據破近十年國慶日最高入場人次紀錄，對比上個周日入場人次大增3.5倍。

商會稱不少觀眾認為「10.1 半價睇好戲」機會難得，可藉此機會帶同平日較少光顧戲院的家人一起共聚天倫，多間戲院加派人手，疏導進場人潮，全日運作大致暢順。

商會稱，今次活動也打破暑假以後單日最高入場人次紀錄，當中以特定格式如IMAX、MX4D、4DX、D-BOX等版本特別受市民歡迎。不少特定格式場次幾乎爆滿，有市民表示，早在9月27日經已率先預售戲票。