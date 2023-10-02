今日必看8分鐘｜長沙灣警拔槍追截私家車｜行山熱點雞公嶺現垃圾

長沙灣私家車遇追截 警員擎槍20秒示警 撞開4車逆線逃去

今日（2日）中午12時13分，一輛私家車懷疑因衝紅燈及行車證過期惹疑，被交通警員發現，駕車尾隨追截。私家車駛至青山道近大南西街時，遇上紅燈無法逃走，交通警分別駕駛警車及電單車前後包抄，見私家車被困車龍後，警員隨即下車上前截查，並要求司機下車，惟對方未有遵循指示。其中一名警員曾嘗試扯開黑色私家車車門，更曾擎槍示警，但過程中未有開槍；另一名警員則拿警棍敲向該輛黑色私家車。私家車司機見勢色不對，轉右撞向其他車輛，然後直剷上行人路，沿青山道逆線往荃灣方向逃去無蹤。意外中至少有3輛的士及1輛私家車被撞及，一名的士司機及一名女途人受輕傷。

長沙灣警拔槍追截可疑私家車無果 目擊司機：有諗過幫警察擋車

一輛私家車今日（2日）中午在長沙灣被揭發涉嫌衝紅燈及行車證過期，交通警駕車追截期間，私家車遇上紅燈被困車群，司機漠視警員指示下車，一名警員一度擎槍20秒示警；另一名警員則以警棍連敲私家車車窗多次，但最終仍被私家車撞開4部車突圍，剷上行人路逃去。當時身在車群中的貨車司機黃先生向《香港01》表示，目擊警察近距離追截疑人和擎槍，感覺「幾慌」，他一度想過駛前輕撞涉事私家車，為警察阻擋該車離開，惟因自己所駕貨車為公司車，憂無法向保險公司索償，故最終作罷。

車Cam直擊｜的士出錦綉花園迴旋處轉右逆線 網民﹕兜少個圈慳錢

網上流傳一段車cam影片，顯示拍攝時間為昨日（1日）下午5時許，影片中拍攝到一輛市區的士沿錦綉花園大道往錦綉花園迴旋處駛去，並停下讓路給迴旋處內從右方駛來的車輛，一切看起來正常，沒料到的士再起步時，竟未依循交通規則向左轉，而是轉右駛入迴旋處，變成逆線行車，隨時與其他車輛迎頭相撞，惟片尾沒有見到該輛的士最終在何處駛離迴旋處。

行山熱點雞公嶺現膠樽、行山團彩帶 小紅書網民籲帶走垃圾

香港自然環境得天獨厚，吸引不少行山愛好者一探各處優美山色，甚至國內海外人士亦遠道而來行山。其中，坐落於元朗錦田和八鄉以北一帶的雞公嶺，是著名的行山路線，線野廣闊，能飽覽南生圍漁塘，更成為小紅書推薦的行山熱點。惟近日有不少網民大吐苦水，指雞公嶺各處皆現垃圾，有行人路出現膠樽堆成的垃圾堆；亦有行山人士在雞公嶺抽煙。《香港01》亦接獲讀者求助，指雞公嶺近日內地行山團眾多，有樹木被綑上多條行山團彩帶，呼籲遊人將垃圾帶走，勿留在山上。小紅書上也有不少網民反映垃圾情況，直指「有點無語，被某書帶火之後的雞公嶺，人潮洶湧，圖裡的紅色瓶子只有內地有」，呼籲「真的要保護環境和自己垃圾自己帶走好嗎？至少也要丟到垃圾桶吧？拍拍屁股就走了。」

十一黃金周｜內地旅客帶小朋友露營遠離手機：發下吽哣都好舒服

疫情前不少內地人專乘由內地到香港露營，今日是內地十一黃金周今日（2日）進入第四日，在大嶼山貝澳營地，可見仍有不少空位未有人紮營，不過在場露營人士不乏內地旅客。

十一黃金周｜上水藥房街人流疏落 深圳客疫後首次買藥品感昂貴

今日（2日）是內地十一黃金周踏入第四日，曾有大批內地客逼爆的上水藥房街今日卻見冷清，昔日拖篋掃貨的情境幾近絕跡。有深圳旅客表示人流相較疫情前少，而藥品價格亦昂貴許多，但仍對進口貨感興趣；不過，有電器舖老闆不介意內地客流少，因業主加租能力有限，不會對本地經營者造成壓力。

黑雨水浸｜港鐵黃大仙站職員憶洪水淹浸一刻 陪乘客坐閘機等救援

9月7日深夜，天文台發出黑色最雨警告信號，雨水沿沿不絕湧進黃大仙站。高雲龍為該站高級車站管理主任，當時與同事處理水浸問題，準備沙包及防水板。暴雨持續下，雨水流向月台，站內出現水浸，月台水深幾乎及腰，高雲龍決定立即疏散過百名乘客及職員。事隔半月後，高雲龍回憶當時情況，直言該站從未發生如斯嚴重水浸，疏散期間更有乘客由於本身的腳傷未能撤離，遂陪同他坐在閘機之上，等待消防員營救。他表示，事發當刻未有特別感受，「當其時都真係無諗過震驚或者其他感覺，只係諗到我要做啲乜嘢，保障到自己同其他人嘅安全」。

颱風小犬｜將升級超強颱風 天文台：或沿廣東沿岸海域移動並減弱

熱帶氣旋小犬今日（2日)凌晨已增強為颱風，今早8時集結在香港之東南偏東約1,410公里，天文台料本周三（4日）至周四（5日）以超強颱風威力進入南海北部，掠過台灣南端恒春半島墾丁一帶，之後靠近廣東沿岸。