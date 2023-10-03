港大校委會今討論對張翔的投訴　本科生校委要求成立調查委員會

港大校務委員會今日（3日）將罕有加開特別會議，討論對校長張翔的投訴，包括涉及豁免招標聘用美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長；一筆來自內地企業的獎學金款項，一度要求轉到校長辦公室控制的賬戶；以及豁免招標以205萬元購買校長座駕。繼張翔今日凌晨0時許發表聲明，指有關指控可能涉及違法行為，並對他構成嚴重誹謗，決定委託律師索取專業法律意見。他並對於去信校委會後一小時，即被外洩至傳媒，感到極度遺憾。

港大學委（本科生代表）戚由康今早公開回應，稱包括他在內的校委分別收到「吹哨者（whistle-blower）」提供的大學內部文件，指控校長張翔（及/或校長辦公室等）涉嫌不當管理大學財產。他認為有關文件構成表面證據，支持校委會根據港大條例成立調查委員會，查明事件真相。



港大校委（本科生代表）戚由康要求成立調查委員會調查對校長張翔的指控。（港大學生會校園電視截圖）

2023年8月30日，香港大學校長張翔出席開學禮後，回應迎新營爭議。（資料圖片／余俊亮攝）

戚由康今早發放新聞稿，表示日前包括他在內的校務委員分別收到「吹哨者（whistle-blower）」提供的大學內部文件，指控校長張翔教授（及/或他直接或間接所領導的校長辦公室等大學部門）涉嫌不當管理大學財產。他遂於上周五（29日），去信校委會秘書（教務長）余嘉雯要求校委會主席王沛詩根據《校務委員指引及守則》向公眾交代校委會就有關事件的決定。

他指出，有關文件絕對構成《吹哨者程序》第4條2所定義的表面證據，並將支持校委會根據《香港大學條例》的規程和《程序》成立調查委員會，查明事件真相。

他認為，張翔作為香港最高學府首長，應為莘莘學子楷模。倘若事件屬實，如此漠視大學典章制度之舉將嚴重損害大學社群的聲譽及利益，亦可能招致大學及/或校長的刑事及民事法律責任。校委會作為大學最高管治機關，實在責無旁貸。

港大校委會今日將召開特別會議。 (資料圖片)

戚由康表示，校委會必須從速處理有關指控。任由有關指控散播對校長本人有失公允，拖延程序亦將進一步損害大學利益。唯有公平、公正和公開的調查，方可令事件水落石出。

他指，基於公眾利益和知情權，已再次促請主席盡早宣布有關決定，並將動議要求校委會解除保密限制，必要時亦會採取進一步行動。