港大校委會特別會議取消　原定今召開討論校長張翔投訴

港大校長張翔繼免招標購入寶馬座駕惹爭議後，再涉及多宗投訴，包括處理大學捐款問題、指定聘美國獵頭公司物色醫學院長和副校長等。



校委會原定今日召開特別會議，討論涉及張翔的多項投訴，會議原定下午三時半召開，張翔昨日向校委會秘書處發律師信要求押後會議，會議其後延後至下午五時，據悉最終決定取消。



2023年8月30日，香港大學校長張翔出席開學禮後，回應迎新營爭議。（資料圖片／余俊亮攝）

港大校長張翔昨日向校委會秘書處發律師信，要求原定下午三時半召開的會議，押後4至6星期，同時要求帶同律師出席特別會議，和日後涉及針對張翔品行議程的會議。會議曾一度延後至下午五時召開，據悉校委會最取消。

原定加開的特別會議，將討論對校長張翔的投訴，包括涉及豁免招標聘用美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長；一筆來自內地企業的獎學金款項，一度要求轉到校長辦公室控制的賬戶；以及此前曝光豁免招標以205萬元購買校長座駕。

港大校委（本科生代表）戚由康要求成立調查委員會調查對校長張翔的指控。（港大學生會校園電視截圖）

張翔昨日發聲明，批評有造謠者一而再將校內的機密通訊和內部資料外洩，由於有關指控可能涉及違法行為，並對他構成嚴重誹謗，決定委託律師，期望索取專業法律意見。他又表示，去信校委會後短短一小時，只有校委會成員可以收到的機密資料被瞬間外洩至傳媒，感到極度遺憾。

對於港大接收內地企業獎學金款項的投訴，港大發言人指，捐款符合兩地法規。對於豁免招標聘用美國獵頭公司，港大指符合採購程序，經過招標委員會審核和批准。