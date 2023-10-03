粉嶺高球場｜城規會舉行申述會　哥球會指收回舊場後港隊訓練減少

城規會今日（3日）就粉嶺高球會土地用途舉行聆聽會，聽取公眾申述意見。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，舊球場現時「可以散步、放狗、踩單車，打其他波都得，就係唔可以打高爾夫球」，他認為舊球場「大材小用」，又指港隊成員的訓練減少20%，希望能維持現況，恢復打高球的功能。



香港哥爾夫球會會長郭永亮在公聽會上表示，香港高爾夫球選手許龍一日前在亞運上取得金牌，亦連同黑純一、張雄熙和伍城鋒在男子團體賽取得銅牌，令港人感到振奮以及驕傲，「但今日卻要喺城規會討論廢除粉嶺高球場打波嘅功能。」

「球場開放後打其他波都得，就係唔可以打高爾夫球」

他又指，哥球會目標並非想重新管理1至8號洞，而是希望能回復1至8號洞打球的功能，而早前高院批准暫緩執行環評程序，即對球場維持現狀「開綠燈」。他表示，舊球場原本的功能就是打高爾夫球，但現時該位置開放予公眾使用，「球場開放畀公眾，市民可以入嚟散步、放狗、踩單車，打其他波都得，就係唔可以打高爾夫球。」

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哥球會長：收回舊場後港隊訓練減少20%

郭永亮形容，現時舊球場「大材小用」，不但令球會會員不能享用，港隊成員的訓練，亦自收回舊球場後減少20%。他指，以往曾以「早上打波、下午公園」得方式開放球舊，希望未來能繼續以此方式打理球場，讓球場發揮最大功效。

KTA規劃顧問有限公司董事總經理杜立基表示，針對球場內9公頃未決定用途地帶，現時香港有13塊土地為未決定用途，其中空置最長久的為石澳石礦場，自1988年起決定為未決定用途地帶，自始空置。杜立基表示，球場為一個具生態、歷史以及功能性的土地，希望有土地過渡期間能維持現況，讓市民打高爾夫球。