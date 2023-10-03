警長炒股失利欠債　多番向同僚及上司借錢兼瞞「遮仔會」　囚22月

前警署警長涉以炒股失利、欠錢交兄長老人院費用等各種理由，多次向其下屬及上司借款近44萬，並在廉署調查時，要求其中一名下屬不要披露借款事宜。他另向警務處和「遮仔會」隱瞞自己負債過百萬，分別藉以騙取250萬元退休金及約8萬元貸款。他今（3日）於西九龍法院（暫代區域法院）承認行賄、欺詐等11罪，法官批評被告加入警隊逾30年，理應知道誠信的重要性和違法的後果，考慮到他因本案失去退休金及其嚴峻財務狀況，判他入獄22個月，兼需向政府歸還5元。



被告黃志明（54歲），承認8項訂明人員接受或索取利益罪、1項欺詐罪、1項意圖欺騙主事人而使用文件及1項妨礙司法公正罪。

被告黃志明在西九龍法院(暫代區域法院)認罪，判囚22個月。(資料圖片)

申請提早退休時訛稱沒有欠債

案情指，黃於1988年加入警隊，2016年晉升為警署警長。2019年，黃屆滿50歲，遂申請提早退休，並以合約條款重新受僱警務處，他在填寫相關表格申報財務狀況時，訛稱自己沒有對外欠債，從而獲取逾256萬退休金。但事實上，黃當時欠債逾139萬。

隱瞞欠債向遮仔會借8萬元

另外，黃曾於2020年9月向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社隱瞞欠債逾122萬，虛報自己沒有向其他銀行或財務機構借貸，從而詐騙「遮仔會」批出逾8萬元貸款。

多次向小隊同事及上司借款

2017年至2020年間，他曾駐守葵涌警區巡邏小隊，期間認識下屬伍潤森、謝運滇及上司李金鵬，但其後借調田心警區。根據規例，任何警務人員未經批准，不能向親屬借款超過3千元，亦不得向其他人士借款超過1千5百元。

有下屬曾借出31萬元

但在2020年5月至2021年4月間，黃先後6次以炒股票輸錢、欠錢交兄長老人院費用、要錢應急等理由向伍借錢，伍答應其中4次要求，借款共31萬，而黃之後僅還款4萬5千元。黃另以家裡有急事為由，向謝借款2萬元，謝答應借錢，黃其後全數繳清還款。此外，黃亦曾向李訛稱炒股失利需借8萬元應急，但遭對方拒絕。

曾叫借款同事刪去訊息

廉署其後介入調查，黃在接受首次錄影會面後，先後4次提醒伍不要向廉署披露二人之間的金錢往來，只需提及他於2021年4月最後一次向吳借取的2千多元款項，並要求對方刪去相關訊息。部份對話曾在黃的座駕內發生，被行車紀錄儀所記下。黃及後被捕，警誡下只承認曾向伍和謝借錢，但對虛報財務狀況之事保持緘默。

官斥當差多年應知誠信的重要性

法官判刑時引述辯方求情，指黃一直面臨財困，他因本案損失退休金，白費過往多年在警隊的努力，其家人因而受到極大壓力，對此深感後悔。但法官指出，黃加入警隊30載，理應知道誠信的重要性和違法的後果，他明知不能向人借貸超過3千元，卻在11個月內多次向下屬借款，下屬因其上司身份感到壓力，不敢拒絕。

叫同事刪證據阻調查進度

法官續指，黃虛報欠債狀況，意圖提早取得退休金及令自己可獲重新受聘，並藉此向「遮仔會」詐騙約8萬元，但他當時根本無法償還債務。當他接受廉署調查時，又數次要求伍不要提及二人借款往來，或令有關證據被銷毀，亦阻礙調查進度。考慮到黃認罪，亦因本案失去仕途及退休金，法官酌情扣減刑期後，判他入獄22個月。

被告要求下達0元歸還令

至於歸還令方面，控辯雙方均同意黃的財務狀況嚴峻，無法償還涉案款項，但不希望他因本案而破產，故此要求法庭下達0元歸還令。法官最終決定，向黃下達5元歸還令。

案件編號：DCCC752/2022