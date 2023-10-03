社工陳虹秀不滿暴動案發還重審　求上訴至終院　上訴庭拒批許可

社工陳虹秀被指參與2019年8月31日的灣仔暴動，在區域法院被裁定表證不成立，律政司就陳和多名暴動罪不成立的被告，提出上訴。上訴庭早前裁定就陳和三名被告的案件，律政司上訴得直，案件發還重審。陳向終審法院提出上訴，上訴庭今(3日)頒判辭，指陳提出的爭議，並非具有重大而廣泛重要性的法律觀點，因此拒批出上訴至終院的證明書。



陳虹秀要求上訴至終審法院被拒。(資料圖片/朱棨新攝)

陳在原審時被裁定表證不成立

陳虹秀被控一項暴動罪，指她於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。陳虹秀一方提出三項爭議，包括律政司沒有在案件呈述中提出的問題，上訴庭應否作裁定；律政司沒有在審訊中提出某論點時，上訴庭是否容許律政司以案件呈述方式提出；以及陳被裁定表證不成立，上訴庭可否考慮沒有包括在案件呈述的證據。

律政司指原審裁決有悖常理

上訴庭法官在判辭指，首兩項爭議的實質投訴，是律政司司長要求上訴庭考慮，當時終審法院尚未頒佈的盧建民案法律原則，超出案件呈述提出的法律問題。惟上訴庭強調，在早前的判辭已處理此投訴，並重申律政司投訴原審的裁定「有悖常理」，此涉及證據評估和事實裁斷。

陳虹秀提出，法庭只可根據原審時適用的法律，考慮律政司提出的案件呈述上訴，上訴庭指此說法已被終院否定。

2019年8月31日灣仔區多處被人縱火。(詳看下圖)

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投訴光碟和騰本未呈堂似無的放矢

就第三項爭議，是指涉案片段的光碟和騰本，沒有附於案件呈述內，上訴庭在處理上訴時觀看該些片段。惟上訴庭強調，該些片段以附件形式與案件呈述一併存檔，陳在上訴庭觀看前未有提出反對，現時投訴似乎是無的放矢。

上訴庭指，陳提出的爭議不涉需交由終院處理的法律觀點，更遑論具有重大而廣泛重要性的法律觀點，因此拒批出上訴至終院的證明書。

案件編號：CACC278/2021