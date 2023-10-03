今日必看8分鐘｜九巴倒車撼另一九巴｜Tesla遭人尿柱「洗車」

九巴路口倒車後硬撼尾隨另一九巴 乘客大驚：真係撞落嚟？

秀茂坪發生涉及兩輛雙層巴士車禍。據網上片段所見，一輛九巴214線雙層巴士，在清水灣道右轉入安秀道燈口停下，期間在一名疑為男乘客的協助下，倒後駛回自己的行車線，以便對頭車通過。當該名男乘客跑回214車上時，214線巴士即亮起右邊指揮燈，示意右轉，惟當轉綠燈時，214巴士並未開車，尾隔另一巴士則閃高燈提示。然而，214線巴士突然後退，尾隨巴士立即響號示警，拍攝片段的尾隨巴士上層乘客即大叫「嘩嘩嘩！」同時鏡頭亦被嚇至偏側。

車cam直擊｜Tesla遭的士司機尿柱「洗車」39秒 車主：真係好核突

「尿洗」愛驅39秒，Tesla車主震怒！將軍澳一名男居民日前將Tesla座駕停泊於石角路一咪錶停車場，詎料半夜時份慘遇失德的士司機，有人竟在兩車車罅之間豪放「尿柱」小解。Tesla車主翌日發現愛驅遭「免費洗車」，一度以為是「橙汁、汽水」，繼續駕車外出，最終翻看車cam始揭發驚人內情，但致電1823及報案均無果。車主陳先生接受《香港01》訪問時直斥該司機「好核突」，又希望當局憑片予以懲誡，「有片有樣有證有據，至少都係隨地小便啦！」

葵涌貨櫃碼頭路疑吊臂未收妥撞港鐵橋躉翻側 往美孚方向行車受阻

今日（3日）上午7時51分，一輛吊臂車在葵涌貨櫃碼頭路88號對開迴旋處向右翻側，吊臂車的擋風玻璃甩脫，雜物四散。據報司機一度被困車內，由救援人員協助救出，沒有受傷。受事故影響，往美孚方向兩條行車線受阻。

47年歷史柴油電動機車退役 見證運輸業黃金時代 復修後免費展出

鐵路迷注意！擁有47年歷史的「喬沛德號」60號柴油電動機車，經過評估及修復後，將於明日（4日）起於香港鐵路博物館，免費開放予公眾參觀。有前車長分享昔日與機車經歷炎夏寒冬的難忘時刻，以及運載「牲口卡」，以致被神憎鬼厭的一幕幕。

颱風小犬｜明下午料闖本港800公里 天文台：明晚發一號風球

颱風小犬｜天文台指，按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在明日（10月4日）下午進入本港800公里範圍，天文台會在明晚發出一號戒備信號。天文台指，小犬今日（3日）中午集結在高雄之東南偏東約520公里，未來一兩日移向台灣南部一帶，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱。打風前本港熱辣辣，天文台預計明日市區最高氣溫達攝氏35度，上水氣溫可飆升至37度。不過，受東北季候風及小犬的雨帶影響下，周末最低氣溫跌至24度，最高氣溫跌破30度

瑜伽褲媽媽曬海景公屋影片瘋傳 600呎月租$2200 網民：靚過私樓

香港寸金尺土，正所謂得公屋得天下，是不少人低收入家庭夢想。內地小紅書瘋傳1段影片，內容是訪問新1位「全職媽媽」，介紹她月租2,200元約600呎公屋單位，她指自己與2名子女、丈夫以及工人同住3房一廳。她又在在影片中講解很多內地與香港生活的大不同，指香港一般家庭收入有2萬多元，請女傭不到5,000元，由於她現時是全職媽媽，已沒有聘請家傭。

買樓夢變噩夢！七旬翁以為獲巨額獎金 全家因1個疏忽無家可歸

每個人都想中頭獎，但貪心卻容易被騙徒有機可乘。非洲國家津巴布韋一名七旬老翁一直想買大屋，有一日其兒子指收到手機訊息，內容聲稱兒子在英國1個線上投注網站中了100萬英鎊（約980萬港元），但要求他先匯款1,600英鎊（約1.5萬港元）才能領獎。老翁以為天降橫財，連忙將自住房屋作為抵押向友人借錢匯款，卻不知已墮騙網。直至騙徒要求他再付800英鎊（約7800港元），老翁才懷疑受騙，無奈無法還錢，物業更被友人收走，一家人被迫離開家園，其悲慘經歷一傳十、十傳百，幸好一眾街坊沒有落井下石，反而積極籌錢，希望為他們一家人贖回物業。