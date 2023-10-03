曼谷商場槍擊事件｜胡慧沖直擊有2槍聲　保安大叫quick疏散人群

泰國曼谷暹羅百麗宮購物中心Siam Paragon今日（3日）下午約4時發生槍擊事件，造成至少3死4傷，14歲少年疑犯被捕。泰國旅遊達人胡慧冲事發時恰巧在商場拍，直擊槍擊事件後顧客急逃情況。據他上載的片段可見，事發約為下午4時半，他說當時有聽到有兩下的槍聲，「但完全唔知發生咩事！」



他拍攝到保安在場呼籲顧客到地下離開以疏散人群，並不斷向旅客大叫「quick、quick」，示意要趕快離開，「從來無聽過Siam Paragon發生過咁嘅事。」



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泰國旅遊達人胡慧冲恰巧直擊曼谷Siam Paragon商場槍擊事件，據其上存的片段透露，事發約為下午四時半，他當時在正在飲咖啡，而在發生槍擊事件時，商場內的所有商戶隨即關門，並向在場的顧客表示有一間安全的房屋可供躲避。

他表示，自己當時有聽到有兩下的槍聲，「但完全唔知發生咩事」，而在其跟隨兩名旅客到地下一層後，保安隋即向其指要由後樓梯離開，並不斷叫著「Quick！Quick！」、「Follow me」等字句。胡慧冲其後跟隨指示離開，在商場門外有不少被疏散的市民席地而坐，惟均不知道現場發生什麼事。他亦指，此事屬個別事件，「Siam Paragon從來的無發生過咁嘅事。」

（胡慧冲影片截圖）

翻查資料，泰國商場屢次發生槍擊案，在2020年2月8日，在呵叻市區Terminal 21商場曾發生軍人掃射平民，並挾持人質，槍手最後被擊斃，事件造成26人死57人傷。 同月18日，曼谷勝利紀念碑附近的世紀廣場也發生槍擊案， 造成1人死亡、1人受傷。