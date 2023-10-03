港大張翔舉薦美國教授任醫學院長惹反彈　上月突薦劉澤星

港大校長張翔被揭指定聘美國獵頭公司物色醫學院院長和副校長等，當中指定醫學院院長需「美國高等院校經驗」。《香港01》接獲多個獨立來源的消息指，張翔本屬意由67歲的美國匹茲堡大學外科教授Timothy Billiar擔任醫學院院長，據知諮詢過程中，大部份人均傾向暫任院長劉澤星「坐正」，但作為遴選委員會主席的張翔，傾向對校委會推薦該位美國教授，惹起師生反彈，加上美國教授的人選亦有爭議，最終於上周二（9月26日）的校委會例會「轉軚」，口頭宣布改薦劉澤星。



港大醫學院院長、於崇光基金教授（風濕及臨床免疫學）及風濕及臨床免疫學講座教授劉澤星獲選為歐洲科學院院士。（港大醫學院提供）

諮詢過程中大部份人傾向劉澤星「坐正」

《香港01》綜合多個獨立來源的消息指，港大遴選委員會已選出兩個醫學院院長候選人，包括一位67歲的美國外科教授Timothy Billiar，以及現時暫任院長的劉澤星。Billiar已來港面試，並見過部份港大教職員。據知諮詢過程中，大部份人均傾向劉澤星「坐正」，但作為遴選委員會主席的張翔，傾向對校委會推薦該位美國教授。

不過由於豁免招標爭議已「通天」，加上美國教授人選亦有爭議，師生反對聲音較大，據悉張翔已在上周二的校務委員會上，口頭通知會改為推薦劉澤星出任下任院長，11月校委會再討論是否正式通過有關人事安排。

港大醫學院原院長梁卓偉前年11月請辭，去年7月離任，加盟馬會擔任慈善及社區事務執行總監。港大委任在醫學院30多年的教授劉澤星，於去年8月1日起暫任院長，直至校方完成全球招聘新任院長及到任。劉澤星去年曾表示，若做得好、表現獲認同，會考慮參與全球招聘。

2023年8月30日，香港大學校長張翔出席開學禮後，回應迎新營爭議。（余俊亮攝）

消息人士：張翔就院長人選與校委會「意見好不合」

有不具名的消息人士指，張翔一直希望可以找一個具「美國高等院校經驗」學者，故就此進行了兩輪遴選，以尋找合適人選，亦令院長一席位縣空了一年多，「好唔合理，Make唔到decision，邊有可能咁樣。」

該消息人士又指，雖然Timothy Billiar過去的資歷不錯，惟其年紀較大，加上不了解醫學院的運作，故大部份醫學院教授都屬意劉澤星做院長。他亦透露，在醫學院院長事宜，張翔與校委會的「意見好不合」。

《香港01》10月2日報道，港大校務委員會加開會議，討論對校長張翔的投訴。

《香港01》早前報道，港大校務委員會今日（3日）罕有加開特別會議，討論對校長張翔的三大投訴，包括涉及豁免招標聘用美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長；一筆來自內地企業的獎學金款項，一度要求轉到校長辦公室控制的賬戶；以及此前曝光豁免招標以205萬元購買校長座駕。不過，最終會議「煞停」並取消。《香港01》向港大查詢特別會議取消的原因、會否改期等，正候回覆。

張翔在報道後在今日凌晨0時許發表聲明，批評有造謠者一而再將校內的機密通訊和內部資料外洩，由於有關指控可能涉及違法行為，並對他構成嚴重誹謗，決定委託律師，期望索取專業法律意見。他又表示，去信校委會後短短一小時，只有校委會成員可以收到的機密資料被瞬間外洩至傳媒，感到極度遺憾。