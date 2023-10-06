恒隆全國性周年義工日　12支恒隆一心義工隊關注婦女健康

去年一項有關婦女身心健康的調查結果顯示，超過七成婦女心理及生理健康皆低於標準水平，多數婦女更忙於照顧家人，而忽略自身健康。恒隆全國性周年義工日於每年9月舉行，香港以及內地9個城市共12支恒隆一心義工隊，今年以「關愛婦女身心健康」為題，向婦女們及其子女提供多項舒展身心的活動，讓她們拋開壓力，盡情享受當下。



香港及內地義工踴躍參與

恒隆一心義工隊於2012年成立，多年來積極開展地區義工服務。今年義工日獲得超過1,200名恒隆員工及親友踴躍支持，當中包括來自香港特區政府「共創明『Teen』計劃」的年輕義工，希望藉此喚起社會各界對婦女身心健康的關注。

在香港，一群充滿熱誠的恒隆一心義工隊，在婦女導師指導下親手製作護手霜，並將製成品連同關愛包贈予近500名弱勢婦女及其家庭，提醒她們愛護自己。義工隊亦將於稍後時間邀請新界北區的婦女及其子女前往太平山山頂，走進大自然放鬆身心，在山頂廣場享受悠閒午餐，齊齊打卡，期望透過輕鬆的親子活動，舒緩他們日前受世紀暴雨影響而面對的情緒及壓力。

香港的恒隆一心義工隊製作護手霜贈予近500名弱勢婦女，提醒她們呵護自己、關顧身心健康。

同心組織特色活動 讓婦女們舒緩壓力

除了香港，內地九個城市的恒隆一心義工隊亦聯合當地政府部門、租戶與相關行業專家，為當地婦女舉辦輕鬆又減壓的活動。在上海，義工隊以理療瑜伽工作坊舒解基層婦女的肌肉疼痛，並讓她們體驗咖啡拉花及手沖咖啡；在昆明，義工帶領基層婦女進行藝術插花、DIY蛋糕等；在瀋陽和濟南，義工隊邀請專家舉辦女性健康講座和健身體驗課堂，向婦女介紹健康知識，提醒她們關注自己的身心健康；而無錫、天津、大連、武漢、杭州的義工則帶領婦女及其子女到當地景點參觀遊玩、觀賞電影和表演、拍攝形象照片等，投入各類休閒活動同時享受親子時光，放下生活煩惱，營造滿滿幸福感。此外，各地的義工亦向基層婦女及其家庭派贈包含護膚品和家庭用品的關愛禮包，向為工作及家庭辛勞付出的婦女送上關心和表達謝意。

杭州恒隆廣場項目管理部韓飛認為恒隆地產是具社會責任感的企業，在公司的全國性周年義工日活動能夠參與其中，一同承擔社會責任，把溫暖送給更多需要關愛的人，讓他倍感榮幸與自豪。他參與了當地義工隊送贈關愛禮物給基層女性工作者的活動，當他關心她們的生活和健康時，看到她們臉上充滿了感動。「那一刻我深深感覺到她們是值得關愛的一個群體，她們默默的付出卻很少有人注意到，覺得這次以關愛女性身心健康為主題的義工活動很有意義。」

濟南恒隆廣場法務部孫卓則表示，參與義工活動除了幫助别人，自己也從彼此的交流中得到鼓勵。她對探訪弱勢婦女的經歷非常難忘，其中探訪了一位婦女，其丈夫及孩子都已離世，只剩自己一人，但是那位婦女仍然保持家裡乾淨整潔，房間佈置得很溫馨溫暖，在交談中也流露出積極陽光的性格和心態。這讓她感受到「女性力量是能夠對自己有清楚的認知，對待人和事的態度不卑不亢，能夠堅定清晰地表述自身的觀點，靠自己的努力達成目標」。

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（資料及相片由客戶提供）