颱風小犬︱撞正季風料降級變熱帶風暴　打風前酷熱分區最高溫36度

熱帶氣旋小犬逼近本港，按天文台照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在今晚（4日）至明日（5日）凌晨進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。



天文台指，小犬的外圍下沉氣流正為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。據自動分區天氣預報顯示，新界上水下午2時氣溫料高達攝氏36度。天文台預計在隨後一兩日，東北季候風亦會抵達華南，令小犬威力逐漸減弱，不過天文台仍預計，本港周末或迎來狂風驟雨，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，且顯著較涼，最低氣溫降至24度。



下周一（9日）小犬將逼近香港，屆時料降至熱帶風暴級別。（天文台網頁截圖）

天文台指，在正午12時，小犬集結在高雄以東約310公里，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。

按天文台預測路徑顯示，預料明日（5日）小犬以超強颱風姿態進入本港800公里範圍，但受東北季候風影響，其風力將於未來幾日下降；至星期五（6日）小犬料降格為颱風級別，下周一（9日）將逼近香港，屆時料再降至熱帶風暴級別。

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打風前天氣酷熱 分區高達36度

天文台表示，小犬的外圍下沉氣流，正為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，預料本港今日市區氣溫介乎28度至34度，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。據自動分區天氣預報顯示，下午2時上水氣溫高達36度。天文台展望，明日大致天晴酷熱。

據自動分區天氣預報顯示，下午2時上水氣溫高達36度。（天文台網頁截圖）

天文台料，隨後兩三日風勢較大及有驟雨，周末期間天氣顯著較涼。（天文台網頁截圖）

天文台料，隨後兩三日風勢較大及有驟雨，周末期間天氣顯著較涼，預料東北季候風會在下周初至中期繼續影響華南。天文台預測，星期六（7日）本港氣溫驟降至24度至29度，大致多雲，間中有驟雨，吹北風5至6級，離岸及高地間中7級。