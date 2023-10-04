將軍澳建聯用綜合大樓　工程費逾32億　政府擬12月向財委會申撥款

政府規劃在將軍澳第67區興建聯用綜合大樓，並於上月向立法會提交討論文件，文件指，工程費用約為32.5億元，並擬於12月向財務委員會申請撥款，預計於2028年中完工。



將軍澳第67區的聯用綜合大樓(附設街巿)工地平面圖（政府討論文件）

工程費用約為32.5億元

據政府向立法會提交的討論文件，將軍澳第67區興建聯用綜合大樓工程計劃的工程費用，約為32.5億元。

政府已於2020年就大樓選址和設施，諮詢西貢區議會及其當時轄下的房屋及規劃發展委員會，其後分別於今年8月22日及9月5日向將軍澳南分區委員會及西貢區議會簡介擬議工程計劃的最新進展，相關議員和地區人士均對計劃表示支持。擬議工程計劃用地位於將軍澳市中心寶邑路與唐賢街交界，在正興建中的入境事務處總部旁。

工程料2028年中完工

文件指，如獲事務委員會支持，政府擬於今年11月提交擬議工程計劃予立法會工務小組委員會審議，並計劃於2023年12月向財務委員會申請撥款。在獲得財委會批准撥款後，有關工程會隨即展開， 預計約4年半完工，即約2028年中。文件亦指，政府已同步進行招標，以便擬議工程及早展開，待財委會批准撥款後， 才批出有關合約。

設街市、醫療健康及社會福利設施等

根據文件，聯用大樓的主要設施包括公眾街市將設有空調，共佔3層，預計提供約140個攤檔，包括71個大型攤檔、60個小型攤檔、2個活家禽攤檔，和主要提供輕食和外帶食物的10個熟食攤檔。

另外，大樓擬興建醫療及健康設施，包括捐血站、西貢地區康健中心、兒童體能智力測驗中心、母嬰健康院、皮膚科診所；社會福利設施，包括長者鄰舍中心、長者日間護理中心、殘疾人士地區支援中心、家長／親屬資源中心、到校學前康復服務辦事處、展能中心。另外，還有消防處社區應急準備體驗學習中心、政府辦公室及公眾停車場。