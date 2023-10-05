居屋2023攪珠直播｜房委會攪珠首10個號碼出爐　今期收17.2萬申請

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】今期居屋以市價62折推售6個新發展項目，包括市區盤啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共提供9,154個單位，是復建居屋以來最多的一次。



房委會今早（6日）10時半為「出售居者有其屋計劃單位2023」及「白表居屋第二市場計劃2023」的申請舉行攪珠。《香港01》全程直播。頭5個號碼分別是92、31、59、78、01，預料明年首季揀樓。



房委會明早就居屋、白居二申請舉行攪珠。（資料圖片）

▼即睇今期新居屋▼



+ 4

儀式將由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持，是受疫情影響以來，首次舉行現場攪珠。

首5個中籤號碼，分別是92、31、59、78、01。第6至10個號碼則是36、20、68、69、48。申請者稍後可對照房委會早前已發出的「申請書編號」，對照最尾的兩個數字，便知自己是否有機會「上車」。

房委會表示，今期居屋收到約172,000萬份申請，即居屋申請超額認購17.78倍，亦即約每19個申請人，爭一個單位。

房委會表示，今期居屋收到約172,000萬份申請。（林穎嫺攝）

此外，房委會今日亦為白居二進行攪珠儀式。白居二首5個中籤號碼，分別是31、08、 27、38、83。