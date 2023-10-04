港大校委會准張翔帶律師出席周一會議　引吹哨者程序文件供參考

港大校長張翔捲入多項投訴，港大校委會原定周二（3日）召開特別會議討論，最終因張翔發律師信要求押後會議而延期，消息指將改為下周一（9日）舉行。

據了解，校委會秘書昨日（3日）已回覆張翔的律師信，指張翔有權帶同律師出席，又引用《吹哨者程序》文件供參考。信中稱召開特別會議的目的，是為了讓校委會考慮如何解決事件，強調任何人未有恰當機會作出申述前，都不會對任何人作出紀律行動。



港大校長張翔捲入多項財務管理不當的投訴。（資料圖片）

校委會秘書：召開特別會議旨為供校委考慮如何解決事件

據了解，校委會秘書作出的回覆稱，自上周三（9月27日）起，校委會25位委員包括校長張翔，均相繼收到五封匿名的投訴郵件，因此校委會上周五（9月29日）決定發出召開緊會議的通知，並提供《吹哨者程序》等相關文件。

據知信內提及，張翔有權帶同律師出席特別會議，而校委會召開特別會議的目的，是為了讓校委會考慮如何解決事件，強調對投訴未有何立論，任何人未有恰當機會作出申述前，都不會對任何人作出紀律行動。

涉及校長張翔的投訴，包括未經招標購入寶馬座駕、指定美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長、接受內地企業獎學金的轉賬問題、花5,500萬元大學資金裝修教職員聯誼會等。

校委會原定就此於周二召開特別會議討論，及後張翔發律師信要求押後會議，同時要求帶同律師出席，最終會議未能成事，據知延至下周一舉行。