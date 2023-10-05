今日必看8分鐘｜元州街Tesla連撞兩貨車｜熱褲女元朗公然放煙花

Tesla元州街失事｜推撞貨車剷日本城 再插一貨車釀4傷 司機被捕

今日（5日）中午12時，長沙灣元州街近長發街發生交通意外，涉及3部車。其中一輛貨車失事剷上行人路，衝入尚南天地地下一間日本城；另外距離約30米外，一輛Tesla電動車直插貨車車尾，車頭毀爛，4人受傷。肇事64歲姓鄧男司機，涉嫌「危險駕駛」被捕，正被扣查。現場消息稱，Tesla原本停泊在日本城對開，肇事男司機扭左軚開車，不料卻告失控，撞前面貨車將它推入日本城；Tesla餘勢未了，衝前約30米，再撞一輛密斗貨車，插入其車尾。事件中Tesla司機、密斗貨車司機、跟車及一名男途人受傷。

鑽石山照顧者悲歌｜抑鬱母照顧智障孖仔 疑壓力「爆煲」傷子自殘

鑽石山今早（5日）揭發倫常血案，龍蟠苑龍璣閣三母子刀傷送院，其中53歲母親涉嫌傷人被捕。事件揭發一家四口家境坎坷，21歲孖仔患自閉症和智障，疑母親長年照顧下心力交瘁，做出傷人及自殘的行為，令人再度關注照顧者悲歌慘況。

青衣Esso油庫旁邊鐵皮屋起火 大批消防趕至開喉灌救

青衣發生火警。4日晚上10時許，青衣路一間位於Esso油庫（埃克森美孚香港有限公司青衣油庫(東) ）旁邊的鐵皮屋，突然冒煙起火，消防接報後派出大批救援人員到場，並開喉及派出煙帽隊灌救，初步得悉無人受傷，毋須疏散，消防去到5日凌晨0時24分將火撲熄，經調查後相信起火原因沒有可疑。據悉，涉事鐵皮屋屬回收場範圍內，作用擺放雜物。

熱褲女元朗街頭公然放煙花 警追查後拘一名24歲女子

日前網片瘋傳一段熱褲女街頭放煙花影片，引發網民熱議，並直指該名女已經犯法。警方表示，10月3日接獲公眾投訴，指網上流傳一名中國籍女子在公眾地方非法燃放煙花的片段，元朗分區跟進調查後，相信案發於9月30日凌晨、元朗馬田路一住宅外的行人路，並鎖定一名24歲本地女子，今日（5日）上午在元朗區以涉嫌「非法使用煙花或爆竹」將其拘捕，並在其單位檢取懷疑涉案時所穿衣物。她正被扣查。警方指，案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

居屋2023攪珠｜房委會攪珠首10個號碼出爐 今期收17.2萬申請

今期居屋以市價62折推售6個新發展項目，包括市區盤啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共提供9,154個單位，是復建居屋以來最多的一次。今期居屋收到約17.2萬份申請，即居屋申請超額認購17.78倍，亦即約每19個申請人，爭一個單位

颱風小犬｜渠務署檢查去水防洪裝置 派通渠車及機械人往水浸黑點

一號風球現正生效，熱帶氣旋小犬將趨近香港，雖然天文台預計其登陸台灣後逐漸減弱，但香港周末雨勢仍有時頗大。經歷上月初「世紀暴雨」多區嚴重水浸，渠務署今日（5日）表示，為應對即將的狂風暴雨，已派出通渠車及機械人，檢查及清理渠道。署方並設緊急事故中心，暴雨或打風時可隨時調配應變小隊作出清理。

大嶼山成年赤麂被困引水道 消防愛協落水誘捕

一隻成年赤麂在大嶼山被困引水道，消防員及愛協合力，耗時逾句鐘成功將牠救出。今日（5日）上午7時許，消防接報一隻赤麂誤入麻埔坪道的引水道，無法返回路面。現場離地約1.5米，水深約10厘米，由於赤麂受驚，四處逃跑，於是召愛護動物協會到場協助。

野豬闖入跑馬地地盤 撞傷6人包括警員 最後自行重返大自然

今日（5日）上午8時23分，一隻約1米長的野豬闖入跑馬地司徒拔道1號友邦大廈地盤內，先後撞到多名工人。警員接報到場時野豬在低層位置四處逃竄，其間一度將牠困在電梯內，但其後又走出來，在地盤內走動。事件中一名警員及5名工人被野豬撞到，手腳受傷送到律敦治醫院治理。大批警員手持盾牌在場戒備，同時過百名工人疏散到地盤外。

警隊金鐘站設自助報失機 首置於公眾場所 擬擴展至大圍及尖東站

警務處早年在警署設置「自助服務機」，處理市民報失案件，在今年9月22日起，首次於港鐵金鐘站設置自助機，當日有一名內地旅客，成功過警隊及港鐵系統，成功尋回失物，而截止至9月底，金鐘站自助機已處理10宗報失個案，警方考慮未來在大圍站及尖東站加設自助機。