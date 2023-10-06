北上消費｜深圳前海消費券第二輪明開搶　港人有份　一文睇清攻略

深圳前海合作管理局推出的「前海來此購」繼上月25日發放了第一輪消費券後，將於明日（7日）起發放第二輪消費券，涵蓋前海合作區範圍內的零售、餐飲、文娛、住宿等業態線下重點企業商家等，包括前海山姆、萬象前海、前海卓悅INTOWN、前海壹方城等受消費者喜愛的商超皆可使用。北上深圳消費的港人可透過微信或抖音領取。



消費券面額分為400元（人民幣，下同）、200元、120元、60元及30元，消費滿指定金額即可使用消費券，並可與商家的優惠活動疊加使用。消費者必須身處深圳才可搶券，每人每輪限領一張，數量有限，領完即止。下文整合前海消費券領取方法。



據介紹，活動時間為9月25日10:00至10月15日23:59。消費券分兩輪發放，第一輪已在9月25日至10月6日發放及完成領取。第二輪發放分別於抖音平台10月7日；微信平台10月8日開始至10月15日結束。

此次消費券共發放2,000萬元，採用通用券的方式，最高滿減達到「1000元減400元」相當於6折。發券期間，「地理位置在深圳的消費者都可以搶券」，即港人亦有份！

「前海來此購」消費券最高使用1000元可獲400優惠，相當於打6折。

搶券攻略

微信平台：



10月8日10時（第二輪發放）

搶券入口：掃描/識別二維碼進入小程序領取



使用規則：

每個使用者每輪只可領取1張電子消費券，數量有限，領完為止。

期間搶到消費券的市民，前往深圳市前海合作區範圍內參與活動的線下商家消費即可。另外，各大商圈假期期間也會有各種優惠活動，可與本消費券疊加使用；消費券僅適用於深圳市前海合作區範圍內的實體店面線下消費，不可用於線上購買。



微信小程序掃碼搶券。

抖音平台：



10月7日10時（第二輪發放）

入口1：在抖音APP搜尋「前海來此購」

入口2：掃描/辨識二維碼跳轉抖音APP活動頁面領取



使用規則：

在深圳市前海合作區實際經營的零售、餐飲及住宿業企業，符合資格的均可使用消費券。具體活動商戶名單詳見微信小程式首頁「前海消費券活動商家名錄」的抖音「前海來此購」活動頁面「適用商家」。



活動商戶名錄

微信平台：



①開啟微信APP，透過微信搜尋、掃一掃小程式二維碼等方式，進入「前海來此購」消費券微信小程式。

②點選「前海消費券活動商家名錄」查詢。



活動商戶名錄微信平台

抖音平台：



①開啟抖音APP，搜尋「前海來此購」，進入「前海來此購」消費券活動頁面。

②點選各類別「適用商家」查詢。

