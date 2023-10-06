今日必看8分鐘｜呈祥道貨櫃屋撼石壆｜天降20呎膠喉插穿九巴車頂

車Cam直擊｜長沙灣呈祥道貨車跌貨櫃屋 猛撼石壆冒出大量白煙

今日（6日）下午2時17分，一輛拖頭貨車沿長沙灣呈祥道往葵涌方向近蝴蝶谷，其拖架上2個貨櫃屋跌出，幸未有壓到其他車輛，暫時呈祥道2條行車線受阻，現時一帶交通擠塞。網上流傳一段拍攝了事發經過的車Cam影片，可見涉事貨車行駛至上址一個左彎時，拖架上兩個貨櫃屋甩脫，向右邊拋出，其中一個直撞向路中石壆，隨即冒出大量白煙，對面行車線的視野一度受阻，有貨車更在路中急停，後車及時收掣，幸沒有釀成車禍。網上圖片則見，貨櫃屋疑用繩索綁在拖架上。

林穎彤及鄭雋熹與另4人涉醫院內擾亂秩序 需時調查案押後至11月

無綫女藝員林穎彤 （Bella）被指與捲JPEX案的29歲同台男藝人鄭雋熹惹官非，她與鄭及另外4男女，早前涉嫌在公眾地方行為不檢，被控阻礙公職人員及公眾地方作出擾亂秩序的行為等兩罪。案件今（6日）在粉嶺法院再訊，控方申請暫毋須答辯，押後11月17日再訊，以待對所有被告的手機作進一步調查，獲裁判官批准，各被告准繼續保釋。

男拔DSE考生曾憲哲失蹤2日 教友舊生派單張尋人

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲（17歲），前日（4日）中午離開學校後失蹤，至今將近兩日，家人緊急在社交媒體發文尋人。曾媽媽向《香港01》表示，兒子曾透露學業壓力大，她擔心兒子有事。由於曾憲哲最後在石門出現，民間搜索隊今早自發登山找尋。

油麻地彌敦道天降20呎膠喉 插穿九巴車頂

油麻地彌敦道今午（6日）發生高空墮物毀車意外，一輛九巴的車頂遭一條膠喉插穿，事件中幸無人受傷。下午2時16分，一輛九巴沿油麻地彌敦道往尖沙咀方向行駛期間，駛至彌敦道522號對開時，突然有物品從天而降擊中巴士。九巴車長發現車頂遭一條長約2.5米的膠喉插穿，隨即停車報警。警方將案列作高空墮物—車輛損毀，正調查事件起因。

九巴回覆《香港01》查詢表示，今午約2時，九巴一輛93K線巴士於油麻地沿彌敦道南行，其間被一條膠喉從外擊穿巴士車頂，事件中無人受傷。車長報警，並協助乘客轉乘其他巴士，而涉事巴士會回車廠修理。

北角城市花園單位陷火海 黑色燒焦碎片跌落

北角城市花園1座今日（6日）下午接近1時半發生火警，上址單位着火，濃煙蔓延到走廊。從網上片段可見，中層一個單位陷入熊熊烈火中。消防員到場升雲梯開喉灌救，迅速將火救熄，其間有黑色燒焦的碎片跌落。一名老婦懷疑吸入濃煙不適，清醒被送往東區醫院治理，起火原因有待調查。

元朗6000呎鐵皮屋貨倉陷火海 20人一度受煙攻被困

元朗發生火警。今（5日）晚約8時40分，據報庸園路1號有一間兩層高的鐵皮屋貨倉陷入火海，面積達10米乘10米，現場以至附近一帶均濃煙密佈。消防接報趕抵，動用一條喉及一隊煙帽隊撲救；及至晚上9時01分，大致將火救熄，但仍需不斷射水以防死灰復燃。消息稱，起火鐵皮屋附近一度有20人受煙攻被困，幸最終安全無恙。

中九龍幹線地盤 工人受傷被困20米下地道 消防耗時句鐘救出

油麻地發生工業意外。今日（6日）凌晨1時左右，一名39歲南亞裔男工人工作期間受傷，被困在中九龍幹線地盤近油麻地一段約20米深的地道位置。大批消防員及救護員趕至位於廣東道近甘肅街的地盤入口設法營救；消息稱，傷者清醒，在場有同友陪伴及急救。

颱風小犬 天文台今午5時40分改發3號風球 小犬略為增強

【颱風消息/天文台颱風消息即時/風暴路徑】三號風球生效，香港天文台今日（6日）下午5時40分改發3號風球，並至少維持至明早（7日）4時。天文台指，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。預料受小犬及東北季候風共同影響，本港周六至周日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。