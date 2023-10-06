匡智會大埔松嶺村擴建計劃竣工　復康服務名額多三倍增至逾千個

中度及嚴重智障人士宿位不足，輪候時間平均逾10年，由香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐6億元支持的匡智會在大埔松嶺村擴建計劃，今日（6日）有兩座大樓舉行開幕典禮，整個擴建計劃正式竣工，匡智會在大埔松嶺村的復康服務名額，也由原來的200多個，增加至1,100多個。



香港賽馬會於2014年透過其慈善信託基金審批撥捐6億元予匡智會，支持其位於大埔松嶺村的擴建計劃，提供幼兒護理、早期教育、職業復健及培訓、住宿及日間照顧等服務，全面支援不同年齡及程度的智障人士和其照顧者需要。

匡智賽馬會松嶺村命名典禮、暨匡智賽馬會松嶺日間活動及住宿大樓、及匡智賽馬會松嶺職業訓練大樓今日舉行開幕典禮，勞工及福利局局長孫玉菡、香港賽馬會副主席廖長江及匡智會主席陳瑞盛均有出席。

香港賽馬會副主席廖長江致辭時表示，是次擴建計劃將為匡智會額外提供近三倍的服務名額，並發展更多元化的服務，以提升智障人士的生活質素。

據相關資料，匡智賽馬會松嶺村擴建計劃總建築面積達14,000多平方米，是一個專為智障人士服務的復康中心。復康服務名額由原來的200多個增加至1,100多個。匡智賽馬會松嶺日間活動及住宿大樓、及匡智賽馬會松嶺職業訓練大樓可提供一系列復健活動、職業復健及培訓服務，提升智障人士的生活和社交技巧，增強其工作技能，為就業作準備。

而同一計劃旗下的匡智賽馬會松嶺宿舍、和匡智賽馬會松嶺學前及兒童服務大樓，已分別於2016年及2017年落成啟用。賽馬會指，宿舍為中度及嚴重智障人士提供住宿照顧及日間服務；學前及兒童服務大樓則為兒童包括初生至六歲的幼兒提供護理、早期教育和訓練等服務，兩座大樓的使用率已達百分百。