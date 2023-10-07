杭州亞運｜未開波先坐滿　商場「紅海」撐港足：對球隊有信心

港足早前在杭州亞運歷史性打入四強，可惜以0比4敗於日本，今午與烏茲別克決戰，力爭銅牌。香港足球總會今日在奧海城舉行「睇波派對」，為遠在杭州的港隊打氣。



開賽前一小時已有約50名的球迷聚集，當中不少球迷更身穿港隊球衣，在大螢幕前霸好位置，一片「紅海」等候開波！有球迷直言，對本港陣容有信心，料上次輸波不會打擊球隊士氣，希望港隊在幸運之神眷顧下，可帶一面獎牌回港。



香港足球代表隊早前在杭州亞運男子足球項目成功打入四強，為亞運史上最佳成績。港隊今午再出戰，面對烏茲別克。

雖然港隊在周三對日本的賽事落敗，但並無打擊一眾球迷撐港隊的決心，在開賽前一小時已有約50名球迷聚集，當中不少人更身穿港隊球衣，坐滿奧海城中庭的大螢幕前位置，等候開波！

迷球看好潘沛軒

有支持了港隊八至九年的何生表示，雖然上次港隊落敗，但上場見到球員都沒有放棄，打到最後，認為上場落敗不會影響士氣。今場「入四強功臣」潘沛軒可以出場，認為對前線幫助很大，「加埋安永佳前線都可以發揮得更好。」他又指，今次銅牌戰都有不少球迷關注，希望香港人可以繼續關注港隊賽事，特別是下周四亞洲盃外圍賽香港對不丹。

另一名支持了港隊三至四年的潘生亦同樣對港隊有信心，希望在12名足球員的努力及幸運之神的眷顧下，可以帶一面獎牌回港。他又指，港隊面對今屆第三次交手的烏茲別克隊，「都應該已知道佢哋點打」，希望他們可以發揮到賽前所預想。

他又指，不論是球迷及足球員都對安達臣很有信心，因其上場後改變了港隊打法，「由防守反擊到打進擊足球」，嬴了不少賽事，希望今日的賽事同樣有此成果。

▼10月4日 市民商場觀看香港足球隊決賽對戰日本隊▼

