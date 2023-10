亞運足球季軍戰｜港隊半場落後　港商場睇波球迷讚港隊踢得不錯

香港足球代表隊取得歷來亞運最佳成績後,今午(7日)4時出戰銅牌戰,爭取再創歷史首奪亞運獎牌。在香港的港足支持者與港隊分隔兩地,但在大角咀一個商場,逾300名的球迷為身在杭州的港隊打氣。



港隊上半場以0比1落後烏茲別克,港隊球員茹子楠表示,對兄弟有信心,相信下半場可以板平,甚至勝出賽事,奪取銅牌。他又指,上半場球員表現不錯,「繼續努力,希望下半場有機會可以追返。」



下午四時,隨著球證吹哨聲,香港對烏茲別克亞運銅牌賽正式上演。奧海城有逾300名的球迷在香港為身在杭州的港隊打氣,每次港隊射門、有角球機會,球迷都會為高呼「We are Hong Kong」、「Let’s go Hong Kong Let’s go 」口號為港隊打氣。

上半場烏茲別克多次射門,都未能過到港隊門將謝家榮一關,現場球迷亦呼叫「謝家榮」名字讚揚其表現。不過,上半場42分鐘烏茲別克成功突破港隊防線入球,有球迷一度掩面嘆息,其後隨即高呼「We are Hong Kong」,為港隊打氣。

港隊球員茹子楠:對兄弟有信心

港隊球員茹子楠今亦有到場支持球隊,他表示,上半場球員表現不錯,不論是前場或是防守都踢得不錯,「對方可能得兩三次機會(射門),我哋有四五次(射門)。」他又指,下雨對港隊更有利,因打前場的幾名球員都跑得快,亦有利高空球,希望港隊可以發揮相關優勢,追回一球。他強調,對兄弟有信心,相信下半場可以板平,甚至勝出賽事,奪取銅牌,「繼續努力,希望下半場有機會可以追返。」

身穿紅衫的吳生亦指,對港隊有信心,認為曾以行的表現不錯,防守做得很好。他又指,受下雨影響,港隊地面組織受到影響,但有信心下半場可以板平。

支持了港足20多年的高先生形容港隊目前表現已是「超額完成」。(鄧康翹攝)

港足球迷讚港隊已超額完成 冀放膽去攻

另一邊廂,跑馬地馬場亦開放市民入場觀賽,現場氣氛同樣高漲,有逾二百名市民聚集一同觀看直播,每當港隊有機會入球,觀眾就會拍手以及歡呼,亦有市民帶同寫上「We are Hong Kong」、「香港隊勁揪」的毛巾到場,為港隊吶喊助威。

支持了港足20多年的高先生形容港隊目前表現已是「超額完成」:「日本當然打從心底都知係點,但係賽果同表現係兩回事,賽果可能係失望,但表現絕對唔失望,去到臨尾嗰刻都冇放棄,個精神係可嘉。」

高先生又指,雖然上半場烏茲別克以1:0領先,仍對球隊勝出賽事有期望:「希望佢哋唔好打得咁保守啦,可能如果真係攞住個波就放膽去攻,橫掂依家大家都冇晒包袱,輸咗一球反而可以放心去攻,攻唔攻到或者輸都唔緊要。」

另一位球迷林先生則指,港隊上半場可表現可更集中:「始終實力有差距,都算係好好㗎喇𠵱家,希望下半場有更好表現。」

林先生又指,對港隊能進入四強已感到相當滿足,即使最後無法勝出仍不會感失望:「已經係好大進步嚟。」

