亞運足球季軍戰｜港隊半場落後　港商場睇波球迷讚港隊踢得不錯

香港足球代表隊取得歷來亞運最佳成績後，今午（7日）4時出戰銅牌戰，爭取再創歷史首奪亞運獎牌。在香港的港足支持者與港隊分隔兩地，但在大角咀一個商場，逾300名的球迷為身在杭州的港隊打氣。



港隊上半場以0比1落後烏茲別克，港隊球員茹子楠表示，對兄弟有信心，相信下半場可以板平，甚至勝出賽事，奪取銅牌。他又指，上半場球員表現不錯，「繼續努力，希望下半場有機會可以追返。」



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下午四時，隨著球證吹哨聲，香港對烏茲別克亞運銅牌賽正式上演。奧海城有逾300名的球迷在香港為身在杭州的港隊打氣，每次港隊射門、有角球機會，球迷都會為高呼「We are Hong Kong」、「Let’s go Hong Kong Let’s go 」口號為港隊打氣。

上半場烏茲別克多次射門，都未能過到港隊門將謝家榮一關，現場球迷亦呼叫「謝家榮」名字讚揚其表現。不過，上半場42分鐘烏茲別克成功突破港隊防線入球，有球迷一度掩面嘆息，其後隨即高呼「We are Hong Kong」，為港隊打氣。

港隊球員茹子楠：對兄弟有信心

港隊球員茹子楠今亦有到場支持球隊，他表示，上半場球員表現不錯，不論是前場或是防守都踢得不錯，「對方可能得兩三次機會（射門），我哋有四五次（射門）。」他又指，下雨對港隊更有利，因打前場的幾名球員都跑得快，亦有利高空球，希望港隊可以發揮相關優勢，追回一球。他強調，對兄弟有信心，相信下半場可以板平，甚至勝出賽事，奪取銅牌，「繼續努力，希望下半場有機會可以追返。」

身穿紅衫的吳生亦指，對港隊有信心，認為曾以行的表現不錯，防守做得很好。他又指，受下雨影響，港隊地面組織受到影響，但有信心下半場可以板平。

支持了港足20多年的高先生形容港隊目前表現已是「超額完成」。（鄧康翹攝）

港足球迷讚港隊已超額完成 冀放膽去攻

另一邊廂，跑馬地馬場亦開放市民入場觀賽，現場氣氛同樣高漲，有逾二百名市民聚集一同觀看直播，每當港隊有機會入球，觀眾就會拍手以及歡呼，亦有市民帶同寫上「We are Hong Kong」、「香港隊勁揪」的毛巾到場，為港隊吶喊助威。

支持了港足20多年的高先生形容港隊目前表現已是「超額完成」：「日本當然打從心底都知係點，但係賽果同表現係兩回事，賽果可能係失望，但表現絕對唔失望，去到臨尾嗰刻都冇放棄，個精神係可嘉。」

高先生又指，雖然上半場烏茲別克以1:0領先，仍對球隊勝出賽事有期望：「希望佢哋唔好打得咁保守啦，可能如果真係攞住個波就放膽去攻，橫掂依家大家都冇晒包袱，輸咗一球反而可以放心去攻，攻唔攻到或者輸都唔緊要。」

另一位球迷林先生則指，港隊上半場可表現可更集中：「始終實力有差距，都算係好好㗎喇𠵱家，希望下半場有更好表現。」

林先生又指，對港隊能進入四強已感到相當滿足，即使最後無法勝出仍不會感失望：「已經係好大進步嚟。」

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