杭州亞運｜港隊不敵烏茲別克　球迷讚已超額完成：嚟到呢步好難得

杭州亞運足球銅牌戰，港足最終以0比4惜敗烏茲別克，無緣獎牌。雖然到下半場戰果大機會無法改變，但一眾球迷亦留到最後，並為港隊打氣直到完場。雖然賽果未如人意，但一眾球迷均繼續支持港隊。有球迷表示，港隊表現很好，入到四強本已超額完成，「嚟到呢步好難得」。另有球迷指，下周四（12日）在香港大球場會上演世界盃暨亞洲盃外圍賽事，呼籲港人繼續撐港隊。



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香港對烏茲別克亞運足球銅牌戰，最終以0比4惜敗，無緣獎牌。港隊在下半場遭被對手攻入三球，一眾球迷亦難掩失望的神情，但仍對港隊不離不棄，為港隊打氣直到完場，更不時高呼「We are Hong Kong」及鼓掌。

一同到奧海城睇波的球迷陳先生及伍先生直言，對港隊落敗感到可惜，明顯見到港隊與對手的個人實力及技巧上是有差距，「嚟到呢步好難得。」

陳生及伍生直言，對港隊落敗感到可惜，但亦明顯見到港隊與對手的個人實力及技巧上是有差距。（梁鵬威攝）

港足球迷籲港人多留意本地波

陳先生亦呼籲港人不要只在大賽才撐港隊，平時都可以留意本地波，「其實本地波門檻唔高，幾十蚊嘅價錢，食餐飯都去咗，希望可以支持下」，他亦希望下周四（12日）在香港大球場的世界盃暨亞洲盃外圍賽事，港人可以繼續撐港隊。

杭州亞運足球銅牌戰，港足最終以0比4惜敗烏茲別克，雖然到下半場戰果大機會無法改變，但一眾球迷亦留到最後，並為港隊打氣直到完場。（梁鵬威攝）

另一球迷梁先生則指，港隊表現很好，始終烏茲別克比港隊高，入到四強本已超額完成，「嬴到排名22嘅伊朗，入到四強，已經係超額超額完成。」他直言，本來沒有想到港隊可以入八強甚至四強，始終球員仍然年輕，希望他們入到大港隊後會繼續嬴波。

球迷梁生則指，港隊表現很好，始終烏茲別克比港隊高，入到四強本已超額完成。（梁鵬威攝）

他又指，今場賽事欠缺了點運氣，如首次進球門將謝家榮已擋出，惟卻遭對方「執雞」，但整體而言已打得不錯。他希望，今次亞運可以吸引到更多人支持港隊，「可能大家睇完呢場有啲失望，但我保證10月12號睇港隊嘅表現一定更加好，希望大家大球場見！」

他亦希望，足總在其他賽事在售票方面可以做得更好，如不用網上訂票後又要到指定地點取票，又或是宣傳方面可以再多點，「我寧願佢賣多啲波衫，啲門票價錢少啲，去吸引第一班入場睇嘅球迷。」

到馬場支持港隊的朱先生表示，今次落敗關鍵是在於上半場：「因為香港隊個打法都係想Keep住想守住先，搵機會再突擊入波，所以如果上半場冇輸到一球波，就未必會出現4:0嘅比分。」雖然港隊落敗，但朱先生對球隊表現整體滿意：「我諗冇一個香港球迷預計到會入到四強，其實出到線，入到八強啲球迷都收晒貨㗎喇。」