今日必看8分鐘｜屯公私家車掟彎打筋斗｜亞運港足爭銅牌憾負

杭州亞運｜港隊不敵烏茲別克 球迷讚已超額完成：嚟到呢步好難得

杭州亞運足球銅牌戰，港足最終以0比4惜敗烏茲別克，無緣獎牌。雖然到下半場戰果大機會無法改變，但一眾球迷亦留到最後，並為港隊打氣直到完場。雖然賽果未如人意，但一眾球迷均繼續支持港隊。有球迷表示，港隊表現很好，入到四強本已超額完成，「嚟到呢步好難得」。另有球迷指，下周四（12日）在香港大球場會上演世界盃暨亞洲盃外圍賽事，呼籲港人繼續撐港隊。

沙田奪命車禍．有片｜電單車自炒撞欄騎士倒地 鐵騎滑出數十米外

沙田大埔公路今午（7日）發生奪命車禍，一輛電單車沿大埔公路沙田段行駛，至新城市廣場對開時失事撞欄，車上兩人一死一重傷。起初有消息指電單車懷疑從天橋上墮下，但根據網上片段顯示，電單車未有墮橋，而是一直沿大埔公路沙田段往沙田方向行駛，駛至案發現場時「自炒」撞到路邊欄杆，司機和乘客跌出欄杆外，電單車則繼續滑行至約30米外始停下。現場遺下大量血跡及懷疑油跡。

有片｜屯門公路私家車高速掟彎疑「甩尾」 撞壆反彈打筋斗

屯門公路發生交通意外。今日（6日）早上10時許，有駕駛人士上載一條車CAM影片，顯示一輛藍色本田Civic私家車沿屯門公路往九龍方向於快線行駛時，疑高速掟彎「甩尾」，狂撼石壆，繼而凌空飛起「打筋斗」反彈回行車線。從車CAM影片可見，該輛私家車車速甚高，突然由快線衝上，失事後尾隨車輛紛紛減速避開。

男拔生曾憲哲失蹤｜救援隊無間斷日夜搜索 機動部隊今早上梅子林

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲（17歲），自周三（4日）中午離開學校後便告失蹤，至今已經三日。三號強風信號生效下，家人倍感擔心。警方、學校舊生、家長及民間搜索隊連日來四出搜尋。曾媽媽昨晚（6日）更新社交媒體指，警察已翻查石門地鐵站周圍城市內的閉路電視，暫未有憲哲蹤影，懷疑他失蹤當日離開石門站B出口後，經天橋由安明街往沙田第一城方向行走。警方機動部隊（PTU）今日（7日）到沙田梅子林一帶搜索。

颱風小犬．最新｜3號風球至少至明早6時 有機會進一步靠近珠江口

天文台今日（7日）凌晨4時45分表示，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大，天文台指，3號風球至少維持至明早6時。按照現時預測路徑，小犬將於明日（8日，星期日）日間在香港以南150公里內掠過。天文台今日凌晨2時，將小犬調高至強颱風級別，本港風力正逐漸增強，受小犬及東北季候風共同影響，本港今日稍後至明日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。

颱風小犬｜石澳海灘約20人滑浪 士多店主留守料雨量低：應該冇事

颱風小犬正逐步迫近本港珠江口一帶，天文台正懸掛三號風球。本港九月初曾經歷世紀暴雨，石澳一度出現山泥傾瀉變「孤島」，居民須由政府協助撤離。《香港01》今早（7日）到石澳觀察，發現餐廳及士多仍然營業，海灘亦有約20人滑浪。有士多店主估計小犬雨量較弱，所以未考慮撤離，「應該冇事嘅，唔使擔心！」有滑浪愛好者稱今日的海浪「麻麻地」，考慮明日再來滑浪。

JPEX案｜警再拘31歲詐騙成員 拖走同黨限量版逾850萬元「狂牛」

警方就JPEX詐騙案件展開連日調查，消息稱警方於昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31歲男子，據悉他不是場外兌換所（OTC）人員，亦不是KOL，相信為集團成員。案件至今暫時共拘捕27人。警方並於屯門屋苑The Carmel，拖走一輛白色林寶堅尼跑車，屬於另一名在昨日被捕的姓張54歲詐騙集團成員，相信與犯罪得益有關。

帶成條煙入境！小紅書女被海關罰款呢個數 大呻：主打不知者有罪

去任何地方旅遊都應看清楚海關免稅品規定！有旅客在小紅書大呻，她早前和家人坐高鐵到港，因為多年無來，忘了入境香港只能帶19支煙的規定。照片所見她帶了1條香煙入境，終被海關罰款4054.9元，「一入關給咱整一刀」、「主打一個不知者也有罪」。雖有網民建議求情，認為可嘗試申訴，不過許多人認為入境香港時已有大量指示，提醒只能帶19支，「不可能不知道啊，海報大到不行」，故只能當買個教訓。