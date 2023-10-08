颱風小犬｜8號風球最快中午發出　馬會公布取消今日沙田賽馬日

香港賽馬會公布，鑑於天文台預告今日（8日）中午12時至下午2時之間懸改發8號風球，考慮到公眾及馬匹安全，決定取消原定今日在沙田馬場舉行的賽事。



另外，康樂及文化事務署宣布，由於出現惡劣天氣，原定上午舉行的第37屆北區分齡游泳比賽2023及荃灣區分齡游泳比賽2023/24延期舉行。



▼10月1日 沙田馬場舉行國慶賽馬日▼



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就退款安排，馬會公布如下：

現金投注：顧客必須於有關賽馬日期後起計60天內，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款。

電話投注及數碼平台投注：所有經由電話投注及數碼平台投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

馬場各項預訂設施：顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於今日起計的14天內，於賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。

查詢有關退款詳情，請致電馬會熱線1817。

熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，在今早７時，颱風小犬集結在香港之東南約120公里。（天文台圖片）

康樂及文化事務署宣布，由於出現惡劣天氣，原定上午8時於粉嶺游泳池舉辦的第37屆北區分齡游泳比賽2023將會延期至10月15日（星期日）上午8時於同一地點舉行。

原定今日早上9時於城門谷游泳池舉辦的荃灣區分齡游泳比賽2023/24將會延期至10月28日（星期六）上午9時於同一地點舉行。