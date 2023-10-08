颱風小犬｜天文台發9號風球僅早15分鐘通知　9.1蘇拉預警5小時

颱風小犬今日（8日）襲港，天文台在中午12時40分發出8號風球，到傍晚6時45分公布，會於晚上7時發出9號風球，通知期只有15分。絕大部份公共交通工具已於下午停駛，港鐵在9號風球後即會暫停露天路段服務，變成「斷橛禾蟲」。適逢今日是星期日而且市內風雨不大，不少人如常外出，結果未能在港鐵暫停露天路段服務前回家，主要為東鐵及屯馬線乘客。



9月1日超強颱風蘇拉襲港，天文台在傍晚6時20分也有發出9號風球，不過當日卻沒有人投天文台當日下午1時已公布會視乎本地風力變化，「考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號，並在5時50分公布在6時20分發出9號風球，通知期有30分，若連同早段提示，「預警期」達五小時。



▼紅磡站情況▼



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▼荃灣西站情況▼



11:45——天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

13:03——天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

13:45——天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

14:49——天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

15:50——天文台會考慮在下午六時至八時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。

16:50——天文台會考慮在下午六時至八時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。

▼大圍站▼

