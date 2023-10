以巴衝突｜港府對以色列外遊警示至升紅色　一旅行團處當地正協助

以色列及勒斯坦衝突升級,港府今晚(8日)宣布,鑑於以色列局勢最新發展,今日提升以色列的外遊警示級別至紅色。政府發言人表示,計劃前赴以色列的市民應調整行程,如非必要,避免前赴,例如前往當地旅遊。至於身在當地的港人應留意局勢,提高警惕,注意安全,並避開示威或人群聚集的地方。發言人又指,由於局勢動盪,市民不應前赴加沙及其周邊地區,以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區。」



以巴衝突:Palestinian militants ride an Israeli military vehicle that was seized by gunmen who infiltrated areas of southern Israel, in the northern Gaza Strip October 7, 2023. (Reuters)