颱風小犬｜澳門氣象局：今日凌晨改發9號風球可能性中等

受颱風小犬影響，澳門氣象局在8日下午4時30分發出8號風球，預料在晚間維持。在今日（9日）凌晨零時，小犬集結在澳門東南約60公里。澳門氣象局表示，今日凌晨改發9號風球的機會中等。



澳門氣象局在今日（9日）凌晨零時表示，颱風小犬緩慢靠近珠江口，預料於未來數小時最接近澳門，預料澳門風力將會增強，風力可達7至8級偏北風及有陣風，受「小犬」相關雲雨帶影響，今日（9日）驟雨較為頻密，雨勢有時頗大。



澳門氣象局指出，過去數小時，颱風小犬移動較緩慢，預料於今日凌晨最接近澳門，其相關的8級風圈將影響澳門，預料澳門風力將會增強，風力可達7至8級偏北風及有陣風 受小犬相關雲雨帶影響，昨日晚間至周一驟雨較為頻密，雨勢有時頗大。

此外，藍色風暴潮警告仍然生效，預料於凌晨至早上低窪地區有機會出現約0.5米水浸。

澳門氣象局預計，小犬會在9日凌晨最為接近澳門。（澳門氣象局圖片）

小犬已相當接近澳門，但由於小犬環流相當細小，且移速較緩慢，如小犬採取更偏北的路徑正面吹襲澳門，將有需要發出更高風球及風暴潮警告，呼籲巿民儘早做好防風及防水浸措施，留意最新天氣資訊。

根據民航局資料，澳門國際機場昨日（8日）有79個取消和16個延誤。今日（9日）暫有65個取消、6個延誤和38個更改時間。民航局繼續呼籲乘客，應先與所屬航空公司確認航班最新安排才出發前往機場。