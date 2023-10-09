颱風小犬｜梁榮武：「呢隻狗仔太曳」　掛九號波屬預測難提早預警

熱帶氣旋「小犬」襲港，八號東北烈風或暴風信號、黑色暴雨警告信號現正生效，天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，無論歐洲、美國還是德國的電腦模式預測均不能貼緊「小犬」移動變化，形容「呢隻狗仔太曳喇」，預料季候風影響颱風側邊環流，形同「擦一擦陀螺」般增強。



至於有指昨日（8日）天文台掛九號風球時預警太短，梁稱一般掛九號風球是預測，預料烈風會增強甚至到暴風程度，倘要一兩小時預警，就屬「預測的預測」，出錯機會自然更大，又稱天文台已一早通知有機會發九號風球，呼籲僱主在掛八號風球時就應讓員工有序下班。



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梁榮武今早（9日）在商台節目表示，各大氣象中心，無論歐洲、美國還是德國的電腦模式預測，都不斷更改，始終未能跟貼「小犬」移動變化，不少電腦模式更指其進入南中國海靠近中國時會迅速減弱，最終並無發生，形容「呢隻狗仔太曳喇」，亦反映全世界的天氣預測都未盡善盡美。

他說，季候風對向颱風的影響很微妙，「有時減弱、有時會增強」，視乎其性質，甚至10月尾11月，仍會有颱風，例如11月曾有世紀颱風「海燕」襲菲律賓，至幾千至幾萬人命傷亡。

梁榮武指，一般華南地區的東北季候風多數是又乾又涼，會把颱風減弱。他稱今次季候風則非乾非涼，無減弱作用，甚至可能令其增強，其在颱風環流側邊「擦一擦」，形同小朋友玩陀螺般，令颱風轉得快些，故「小犬」強度由台灣時每小時風速130公里增至接近香港時已逾150公里。

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

昨日天文台改掛九號風球，港鐵露天段即時停運，致出現交通混亂。梁稱，「唔知（天文）台長思考過程」︳故不評論，但以其經驗，預警風球只會在掛八號風球時才會做，因三號與八號風球差別很大，掛八號風球是希望城市可有秩序地緩慢下來。

不過，他指當天文台預測烈風會進一步增強、甚至成為暴風時，就會掛九號風球，故是一個預測，「唔係暴風先掛九號，本身掛九號就係預測，如果仲要畀多一兩個鐘預警，就係『預測嘅預測』，出錯機會大。」

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梁榮武強調，掛八號風球時的風險已很大，社會應有秩序停下來，不應有覺得「打八號無乜嘢」的心態，「有啲唔知咩行業，八號風球仲要員工返工」。他稱打八號風球商場酒樓照開雖很方便，但為員工安全著想，僱主應盡早安排員工回家，「打風時咪大家休息一日半日，唔應該百業仲係好興旺。」

天文台料今日上午11時40分會改發三號風球，惟現時黑色暴雨警告仍生效，梁稱暴雨警告與颱風信號無太大關係，但建議僱主勿太急要員工復工，亦呼籲市民趁機會多善用天氣資訊，尤其雷達雨區圖。

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