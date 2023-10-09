颱風小犬｜運輸及物流局：公共交通大致恢復正常　部門繼續監察

天文台已改掛3號風球，運輸及物流局發言人今日（9日）表示，現時全港路面情況總體暢通，公共巴士及鐵路服務已大致恢復正常運作，其他交通工具亦陸續回復正常，各部門會繼續監察及作適當跟進。



運輸署的緊急事故交通協調中心在颱風下的運作準備就緒，密切監察全港的交通狀況。（資料圖片／運輸及物流局圖片）

運輸及物流局發言人今日（9日）表示，天文台剛在上午11時40分改發三號強風信號，現時全港路面情況總體暢通，公共巴士及鐵路服務已大致恢復正常運作，其他交通工具亦陸續回復正常。

發言人續指，運輸及物流局及轄下各部門在颱風期間一直密切監察情況，並與各公共交通營辦商以及機場管理局保持緊密聯繫，確保在天氣許可情況下，盡快恢復各交通工具（包括鐵路、陸路及水上交通）的正常運行。

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發言人表示，現時雖然有少部份道路或受颱風影響而出現輕微水浸或塌樹情況，但各區交通大致暢順，各部門會繼續監察及作適當跟進。