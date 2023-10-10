西九實施緊縮開支令赤字減半　仍達7.18億　現金流料兩年後耗盡

西九文化區管理局財困未止，行政總裁馮程淑儀今日（10日）於董事局會議指，上個財政年度的表現理想，受全面通關的影響，零售餐飲及場地租用的業務超出預期。不過西九文化區基本營運赤字仍達7.18億元，雖然較2021年度緊縮開支實施前的預測大減五成，但她表示只能將現金流耗盡的時間，推遲至2025年初。



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零售餐飲及場地租用的業務超出預期

西九管理局公布2022至2023財政年度的財務表現，若不計利息和投資收入，營運收入按年增長超過4倍，達到5.53億元；商業租賃收入則按年增加了3.8倍，籌款收入亦較上年度增逾6倍，達1.97億元。

西九管理局行政總裁馮程淑儀表示，隨著兩間博物館全面投入運作，加上社會復常及全面通關的影響，西九文化區的訪客人數增至440萬人次，故宮文化博物館訪客亦有160萬人次。她認為，西九文化區在零售、餐飲及場地租用的業務超出預期。

西九管理局行政總裁馮程淑儀。（資料圖片／陳葦慈攝）

緊縮開支後赤字大減五成

馮程淑儀又指，管理局在上個財政年度繼續嚴格控制開支，未計折舊、攤銷和融資成本前的基本營運赤字為7.18億元，較2021年度緊縮開支實施前的預測大減五成。

馮程淑儀並指，西九文化區在成本收回率的表現理想，上個財政年度的表演藝術處，實現34%成本收回率；至於M+及香港故宮文化博物館更分別為46%和44%，稱與世界知名博物館相若。

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可創造收入的商業設施需一段時間到位

但馮程淑儀認為，西九文化區與世界各地的文化藝術設施相同，難以實現收支平衡，雖然長遠的策略為透過商業收益，支持設施營運，惟大部份可創造收入的商業設施，仍需要一段時間到位，以致現時面臨較嚴峻的財務挑戰。

立法會曾批出的216億元撥款予西九文化區。馮程淑儀指，雖然上個財政年度業務表現理想，開源節流的措施略見成效，但只能將現金流耗盡的時間，推遲至2025年初。

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此外，馮程淑儀表示，本周五起將增設一條專線小巴線，並在周六、周末及公眾假期增設一條專營巴士線，往來西九文化區及港鐵柯士甸站。至於現有的循環專線，則在周五晚上起停止服務。