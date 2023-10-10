女童稱9歲寄住期間被強姦　15歲崩潰才揭發　九巴司機否認受審

九巴司機與妻為他人照顧一名9歲女童時，涉嫌趁妻子不在家時，藉詞為女童檢查身體把女童強姦，並叫女童不作聲，並稱這是他倆的秘密。女童稱覺養母不會信她，一直啞忍至15歲時情緒崩潰，更稱想跳樓輕生，並向朋友稱：「知唔知點解我唔鍾意男仔……」朋友報警求助，女童說出兒時被姦經過。司機否認指控，案件今(10日)在高等法院開審。



現年61歲的孔姓被告，報稱九巴司機，被控於2016年的夏天在屯門某單位強姦和非禮案發時9歲的X。

姓孔任巴士司機的被告，在高等法院否認強姦曾寄養他家的9歲女童。

X以寄養方式在被告家居住6年

控方案情指X年幼時，其父母離異。其母未能兼顧工作又同時照顧X及其兄，自2012年起安排X到被告的家居住，X由被告和其妻負責照顧。X於周一至五居於被告家，星期六及日會回家與母親同住。相關安排至2018年底完結，X之後和母親同住。

15歲情緒崩潰向朋友透露曾被強姦

2022年8月，15歲的X情緒崩潰，告知一名友人她9歲時遭被告強姦，因此情緒波動。她翌月和其他朋友飲酒時，透露想跳樓輕生。朋友制止X並替她報警。警員送她到醫院期間，她向警員透露被強姦一事。

指被告強姦前自稱並非衰人

X在錄影會面指強姦事件發生時，只有她和被告在單位。被告著X到她的房間，問她是否已長大，並以檢查其身體為名，從後攬和撫摸她，被告又稱他並非「衰人」。他脫去X的衣服後，用毛毯遮著X，繼而壓在X身上。X雖然看不到在毛毯下發生什麼事，但感到被告在與她性交，令她感到劇痛。X指被告當時未有使用安全套，長大後才知道被告有射精。

指養母常責罵不會信她

X又稱，她曾試圖掙扎並推開被告，但被告著她不要動和發出聲音。約10分鐘後，被告停止，並以紙式拭X的眼淚，又讚她「叻女」。被告叮囑指此事乃他們兩人的秘密，切勿告知他人。養母返家時，X不敢把事說出，因養母常責罵她，返家亦看似心情欠佳。她認為即使把事件告知養母，對方也不會信她。

向朋友稱感到好委屈

X稱在強姦事件約10天後，她被養母罰抄。被告隔著衣物把下體壓在X的臀部。X怒視被告並試圖擺脫他，被告遂離開。

庭上播放X的錄影會面，透露她把事件告知朋友時，感到「好委屈」，又向朋友稱：「知唔知點解我唔鍾意男仔，剩係鍾意女仔？」

案件編號：HCCC83/2023