房協「萬家減碳FUN獎賞 」鑽禧社區計劃－衣+Go Green篇

節能減碳就可以贏到架電動車？無錯！只要你是香港房屋協會（房協）屋邨*居民，就有機會啦！房協趁住成立75周年，以「創建宜居．永續共融」為主題展開連串活動。其中，就特別推出全港最大型屋邨減碳運動「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃，居民只要下載「Zero2」零活易手機應用程式，加入「香港房屋協會」社群後，便可以進行「衣、食、住、行」四大範疇的減碳任務，完成任務可以賺取積分換領奬賞，更有機會贏取終極大奬，價值超過$300,000的電動車一部！減碳達人袁文傑今集就先由「衣」入手，教你「衣+Go Green」！

過度購物 污染環境更最終變成擠迫戶！

隨住Fast Fashion以及網購盛行，人們的購物習慣亦隨之改變，24小時都可以買買買，有時買回家的衣服，可能到大掃除時才發現連牌都未剪，棄之可惜，就由它繼續佔據衣櫃的空間，認為留著早晚有機會穿，但其實這些衣服早已過季過時，真正會再穿的機會微乎其微。過度購物，不單止浪費金錢，更會污染環境，而且逼爆居住空間！其實在逼爆的衣櫃內，真正需要的衣服就只有大約20%！學懂衣物斷捨離以及改變購物習慣，不但環保減碳，更可以節省80%金錢，騰出80%空間，令居住環境更舒適！

時尚減廢GoGreen三式

根據環保組織調查推算，每分鐘就有1,400件衣物倒入堆填區，令大量紡織棄置物污染環境。而「斷捨離」不等於隨便棄置衣物，反而是要學識愛惜資源，把有用的物品捐贈予有需要的人，或者回收來延續它們的生命。衣物回收其實很簡單，只要把完好的舊衣物先洗乾淨，再拿到房協的回收攤位，進行舊衣回收即可。不但環保，更可以儲分換禮品！

現在，就馬上Check Check自己的衣櫃，有沒有不合身的衣物、一時衝動又其實不太喜歡的衣物、穿上身不舒適不自在的衣物、過量相同或款式類似的衣物，符合以上四點其中一點，就可以下定決心「斷捨離」，還是提醒自己改變購物習慣，不要再造成浪費！即學以下GoGreen三式︰

1. 保留足夠衣物即可，可按場合和季節分類。

2. 捐贈有需要親友或機構。

3. 回收！

一直買買買，衣物堆積如山不止逼爆衣櫃，更可能霸佔家中其他空間。

家中過剩的衣物，記得洗乾淨再拿去回收，還可以儲分換奬賞。

房協回收攤位，除了常見的藍廢紙、黃金屬、啡塑膠之外，更可以回收衣物及玻璃。

全港最大型屋邨減碳運動 ，減碳贏大獎「衣時執」

自1948年成立以來，房協致力為香港市民創建優質居所及宜居環境，為進一步提升大眾對「環境、社會及管治」 （ESG）的認知以及社區參與，並響應政府的減碳策略，於今年7月至12月期間舉行「萬家減碳 FUN獎賞」鑽禧社區計劃，鼓勵轄下20個屋邨的居民，從「衣、食、住、行」的生活細節入手，建立低碳及健康的生活習慣。

活動透過「Zero2」零活易手機應用程式，以數碼化科技將減碳行為量化，房協屋邨居民及房協同事只需下載「Zero2」手機應用程式，加入「香港房屋協會」社群，便可以參加「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃。在完成各種「衣、食、住、行」範疇內的減碳任務後，即可賺取積分、減碳量及淨能量。積分可用作換領於港、九、新界超過600間參與商戶和食肆的消費獎賞和禮品，以及於房協屋邨的禮品換領機換取禮品！

除此之外，在活動期內累積減碳量Top 10的參加者，將獲得豐富獎賞，包括家電用品、主題樂園住宿套票等，而累積最高減碳量的居民，更將獲得終極大獎電動車一部！

計劃雖然在7月份已經展開，但居民只要在活動結束前將7月至12月期間的水電煤帳單上傳，而相應的能源消耗量達到政府的減碳指標，甚至更加理想，都可以獲得積分。

未裝「Zero2」零活易手機應用程式的房協屋邨居民，現在就立即下載「Zero2」零活易，然後執屋斷捨離，按指定日期到設置於屋邨的攤位進行回收儲積分啦！

「萬家減碳FUN獎賞」的獎賞極為豐富，終極大獎更是價值超過$300,000的電動車一部。

詳情︰https://bit.ly/3RURt2W

*指定屋邨/屋苑包括：寶石大廈、茵怡花園(出租屋邨)、偉景花園、駿發花園、祈德尊新邨、家維邨、 乙明邨、祖堯邨、勵德邨、樂民新村、觀龍樓、觀塘花園大廈、漁光村、真善美村、 健康村、明華大廈、滿樂大廈、翠塘花園、沙頭角邨及對面海邨。

（資料由客戶提供）