多倫多地鐵站上蓋、頂尖校網豪宅項目　本周末中環展銷會獨家優惠

多倫多作為加拿大第一大城市，人口持續增長，多倫多樓價亦向好，當地樓盤無論是投資或是移民都好值得留意。康榮國際集團將於本周末（10月14至15日）於中環文華東方酒店舉行展銷會，多個優質項目包括多倫多北約克 North York 傳統華人豪宅區頂尖名校網項目及萬錦市 Markham Unionville 半年內收樓項目，展銷期間更有高達9折優惠及送車位一個，同場更有溫哥華及卡加利物業推介，大家切勿錯過！



多倫多北約克 North York地鐵上蓋項目

多倫多北約克 North York 傳統華人豪宅區頂尖名校網，位置於 Yonge & Yorkmills 繁華樞紐，地鐵上蓋項目，室内直通地鐵站 及 GO 巴士總站。全新項目混凝土石屎建築 Townhouses & Condos，一房至三房單位組成，設有超過二萬呎大型會所設施，用料豪華，North York 位於多倫多正中心點，鄰近 120 間餐廳食肆、超級市場、商場 、銀行。一個地鐵站到達北約克 Yonge & Sheppard CBD 黃金商業圈，地鐵兩線交匯處，Highway 401, 404/DVP, 407 等等高速幹線，地點旺中帶靜，交通四通八達，屋苑室內步行直達地鐵站，直通Mid-town、Yorkville、國際金融中心及三間主大學。售價由加幣 $60 餘萬起，送兩年包租保證*。

項目由一房至三房單位組成，售價由加幣 $60 餘萬起，送兩年包租保證*。

多倫多北約克 North York傳統華人豪宅區頂尖名校網，位置於 Yonge & Yorkmills 繁華樞紐，地鐵上蓋項目，室内直通地鐵站。

多倫多萬錦市Markham Unionville半年內收樓項目

多倫多萬錦市 Markham Unionville 全新「小香港」大型社區，預計半年內收樓，展銷會限時送9折更送車位一個！再送兩年包租保證！入讀名校網，主要街道 Highway 7 & Warden，步行達商場、戲院、酒店、銀行、食肆、大型超市、火車站，包羅萬有 280 畝大型社區，項目由一房至三房加書房組成，設有大型會所設施。售價由港幣 $300 餘萬起。鄰近多間大型商場 Times Square, First Markham, Markville Mall, Pacific Mall 方便每日生活所需。香港人主要居住地段！適合學生、回流、新移民及Working VISA 的香港人。

項目由一房至三房加書房組成。

項目步行達商場、戲院、酒店、銀行、食肆、大型超市、火車站，包羅萬有的280畝大型社區。

▐ 多倫多北約克 North York Yonge + York Mills 地鐵站上蓋 室內直通地鐵 頂尖校網豪宅項目▐同場推 DISCOUNT 10% OFF 多倫多萬錦市 Markham Unionville 半年內收樓項目 送車位及儲物室

康榮國際獨家認購 • 本周末特別獨家優惠

同場設有 溫哥華 Vancouver 及 卡加利 Calgary 推介

👑 首期由港幣 $18 萬起

👑 送折扣高達 10％ OFF

👑 送兩年包租保證*

👑 特選單位送車位

👑 送名牌家庭電器組合

👑 特選單位 10% 付款優惠

👑 收樓前轉手費免費

👑 單位在手 即揀即買 不用抽籤

日期：10月14至 15 日（本周星期六及日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：中環文華東方酒店一樓 Pheasant & Jasmine Room

香港中環干諾道中5號

（港鐵中環站 F 出口）

歡迎登記及參與：

詳情：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

WhatsApp：60513102

••••••••••••••••••••••••

GHONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號：T-G01-2022 | HCRA #: B60551 issued by Ontario。物業編號：T-Y01-2023 | HCRA #: 61388 issued by Ontario。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期：2023.10.10

*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）