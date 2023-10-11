廉署為「一帶一路」舉辦課程　領13個國家及地區考察大灣區基建

廉政公署為「一帶一路」沿線國家開辦「大型基建反腐治理專業」課程今（11日）舉行結業禮，為期7日(10月5日至11日)的課程邀請了21名來自13個「一帶一路」沿線國家及地區的反貪機構人員參與。



來自馬里的反貪機構代表Mrs Hawaly KONE，更在場分享今次經驗，她曾在北京居住9年，以普通話向政府及廉政公署表達感謝說出「非常感謝他們」，問到現時馬里在反貪上面對最大的困難，她指，西非人民在意識上未如內地及香港對反貪重視，當地的送禮文化普遍，當地人不會視貪污為大問題。



為提升反貪能力，共建廉潔絲綢之路。「大型基建反腐治理專業」課程邀請了21名來自13個「一帶一路」沿線國家及地區的中高層反貪機構管理人員參與，提升反貪能力，共建廉潔絲綢之路。課程一共為期7日，共有13個「一帶一路」國家的反貪機構代表參與，包括：博茨瓦納、文萊、肯尼亞、馬來西亞、馬爾代夫、馬里、蒙古國、尼日利亞、巴基斯坦、南非、泰國、烏干達及津巴布韋。澳門廉政公署亦派員參加是次課程。參與課程的反貪機構所屬國家的駐港領事及代表，亦獲邀出席今日的結業儀式，見證學員完成培訓課程。

廉政公署執行處首席調查主任柳智浩表示，課程有兩大特色，一大特點是為學員安排實地考察基建項目，包括到訪大灣區城市廣東、中山和珠海等地，進行三日兩夜考察，到訪24公里長的深中通道、港珠澳大橋和廣州南沙區等地。柳又指，課程第二個特色是想達成「共商、共建、共享」的目標，達至多方共贏：「課程的初心是希望建立一個平台給各國的反貪專家能夠面對面交流互相分享經驗。」

柳智浩形容今次課程反應熱烈及成功，未來將繼續舉辦，預計會聚焦在財務調查及如何利用科技打擊貪污，又談及在課程期間發現本港的反貪工作與其他國家及地區「分別好大」：「廉署在香港得到很多公眾的支持，相比其他地方資源和法制上都比較完善，我們一定會繼續好好珍惜市民的支持。」

Mrs Hawaly KONE曾在北京居住9年，亦在場向政府及廉政公署以普通話表達感謝說出「非常感謝他們」，問到現時馬里在反貪上面對最大的困難，她則指，西非人民在意識上未如內地及香港對反貪重視，當地的送禮文化普遍，當地人不會視貪污為大問題。（廖雁雄攝）

來自馬里的反貪機構代表Mrs Hawaly KONE，更在場分享今次經驗，她認為今次課程超出原本的期望，獲益良多，對於中國運用數碼科技在基建工程上進行防貪措拖有更深入的了解，亦贊揚在課程中能與各國人員互相交流，：「在過程中有與其他機構的人員分享在西非現時所遇到的反貪挑戰，會發現這些挑戰其他國家可能亦同樣面對，抑或是已經經歷過。」

Mrs Hawaly KONE曾在北京居住9年，亦在場向政府及廉政公署以普通話表達感謝說出「非常感謝他們」，問到現時馬里在反貪上面對最大的困難，她則指，西非人民在意識上未如內地及香港對反貪重視，當地的送禮文化普遍，當地人不會視貪污為大問題。

來自南非的反貪機構代表Mr Mdumiseni Wiseman NXUMALO亦分享是次經驗，他認為實地考察期間最難忘的莫過於是親身到訪貫通粵港澳三地的港珠澳大橋作視察，認為課程內容實用，同樣超出他預期之外，對課程感滿意。

來自南非的反貪機構代表Mr Mdumiseni Wiseman NXUMALO亦分享是次經驗，他認為實地考察期間最難忘的莫過於是親身到訪貫通粵港澳三地的港珠澳大橋作視察，認為課程內容實用，同樣超出他預期之外，對課程感滿意。

律政司司長林定國在結業禮上表示，基建項目往往涉及龐大資金、激烈競爭及多層分判工程的情況，這些特徵令不論公營部門或私營機構在執行項目時均可能出現貪腐情況。貪污破壞社會公平正義，阻礙經濟合作與發展，影響政府公信力與法治，更可能導致基建項目無法完成：「因此，提升大型基建項目的反腐敗能力，尤其重要。」

他又引述，國務院有關一帶一路白皮書，指出在「一帶一路」倡議下，國際合作打擊貪污非常重要，因為對貪污的零容忍可以促進穩定和高質量的發展。

廉政專員胡英明則強調，預防基建發展受貪污影響，及共建『廉潔絲綢之路』的重要性。廉署期望透過今次課程，與海外反貪機構共享香港與內地如何有效落實基建項目防貪措施，加強彼此的反貪能力。又提到，課程成功達到三個目標，包括迎合反貪機構具體培訓需要、提供交流平台讓學員互相分享反貪經驗，以及促進課程成員之間的聯繫，建立和加強反貪合作。