科大收生改計DSE最佳5科　公民科不計分　選修3科可額外加分

高中公民與社會發展科本學年起全面取代通識科，各大學均相繼調整入學要求。科技大學公布，24/25學年的收生準則，4個核心科和2個選修科成績由「332233」調整至「332A33」；公民科只須取得達標（Attained）成績，不作計算入學分數，所有課程將以文憑試最佳五科成績計算。自高中四個核心課程「改革」後，更多學生趨向選修3科，科大推新措施鼓勵考生修讀多一科選修科，考生在第六科取得第3級或以上，可獲額外加分1.8%至5%。



公民科第一屆文憑試將於明年舉行，科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，隨高中通識科被公民科取替，科大2024/25學年會相應調整入學門檻，四個核心科和兩個選修科的成績要求，由原本的「332233」調整至「332A33」，所有課程均會以最佳5科成績為原則計算入學分數，公民科「達標」的成績不會被納入計算，不過個別課程仍會要求學生修讀指定科目，或為修讀指定科目的學生額外加權。

而為吸引於各方面有不同興趣的學生，如果考生有修讀第三科選修科，計算最佳五科成績後的第六科最佳成績亦會有額外加分。第六科可除了涵蓋甲類選修科目外，亦包括屬於丙類科目的法語、德語和日語等其他語言科目，個別課程亦會考慮乙類應用學習科目。加分幅度則按考生成績而定，以甲類科目為例，考獲5**可獲最多額外5%加分。

剔除公民科後 入學門檻不計六科 稱有違收生理念

劉夢琳指出，新學制下公民科只有達標與不達標，如保持以六科計算入學成績，變相學生一定要讀三科選修科，與科大的理念不一，「因為都覺得要畀同學空間，我哋覺得兩科選修科係個基礎，所有同學都base on（按照）𠵱個四科核心課程加兩個選修科作為基礎，作為入學嘅準則。」她又指出，以往大部分學生亦有選修三科或以上，強調並非不重視選修科，尤其不少選修科有相應加權，以入學分數計算選修科或會比主科更高。

「摘星」獎學金加碼 12粒星全額學費補貼

另外，科技大學會於新學年將工商管理學、經濟學、營運管理學、管理學和專業會計學五個商學院課程新增到「學校推薦直接取錄計劃」當中，課程總數新增至19個；而入學獎學金將於新學年上調，視乎「摘星」數目增加獎學金金額，最高取得12粒星可獲全額學費補貼及每年6萬元生活津貼。

針對有指非本地生限額將增至40%，劉夢琳指有關措施符合科技大學「多元」的理念，但亦要視乎各方面配合，強調為學生提供優質教育是首要考慮。