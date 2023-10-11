以巴衝突｜入境處：14曾提查詢港人未離開　續提供航班資訊和協助

入境事務處表示，就以色列和巴勒斯坦最新局勢，截至今日（11日）下午5時，共接獲40名身在當地的港人查詢，當中16人已安全乘搭航班抵港，另有10人已安全離開當地，入境處會繼續與其餘14人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供適切意見和協助。



入境處又表示，早前身處以色列的一個旅行團，其大部份團員已安全離開當地或回港。入境處亦會繼續與該旅行團保持聯繫，按其意願提供可行協助。



入境處表示，以巴衝突後已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐以色列大使館、中國駐巴勒斯坦國辦事處及旅遊業監管局了解情況。 入境處會繼續與上述港人、公署、大使館、辦事處及旅遊業監管局保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

入境處表示，留意到有航空公司取消往來香港與當地的直航航班，已整合其他航班的相關資訊向上述港人發放，包括主動為原定於較後時間回港的港人，提供較早回港的轉機航班資訊。入境處與大使館及辦事處一直保持密切聯繫，就透過海陸空離開當地的各項交通安排交換信息，並按相關港人意願提供一切可行協助。

圖為2023年10月9日，以色列對加沙進行襲擊期間，濃煙滾滾直撲半空，火光將天空映照成橙紅色。（Reuters）

入境處提醒身在以色列和巴勒斯坦的港人應注意人身安全，留意當地就最新情况的公布及中國駐當地大使館和辦事處發布的信息。在當地的港人，如需協助，可致電小組24小時熱線電話「(852) 1868」求助，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線；或發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐以色列大使館（領事保護與協助電話：(972) 3-5459520）或中國駐巴勒斯坦國辦事處（領事保護與協助電話：(970) 595776516）聯絡。