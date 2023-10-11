今日必看8分鐘｜男拔曾憲哲失蹤8日尋回｜梅艷芳60歲冥壽辦紀念展

男拔生曾憲哲失蹤8日尋回 搜救細節曝光

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤，距今第8日，剛剛傳來好消息。消防處稱，已經找到曾憲哲，他清醒。至於詳細地點及時間，有待進一步資料提供。當局派出政府飛行服務隊直升機，準備吊走憲哲送往醫院檢查。

曾母今午（11日）趕抵東區醫院與愛兒見面，抵達醫院後先短暫見記者，表示經歷今次事件，令她深深感受到香港人的友愛和溫暖；又指愛兒經過8天，經歷9號風球和黑色暴雨仍然在生，「相信呢個係一個神蹟，所以我好感謝大家過往不停咁為我仔仔禱告，同埋為搜索隊禱告，願榮耀讚美歸返畀上帝」，惟由於她尚未見到兒子，故暫時未有進一步資料可提供，僅感謝各界關心

荃灣貨車的士相撞 疑有司機看錯燈號衝燈肇

荃灣發生車禍。昨日（10日）晚上11時許，一輛載客的士沿聯仁街往海濱花園方向行駛，一輛中型貨車則沿馬道壩道右轉入楊屋道，兩車去到楊屋道和聯仁街交界十字路口時相撞，的士司機和乘客一度被困，由消防救出，兩人同受輕傷，警方調查車禍原因，不排除有人看錯燈號衝燈肇禍。就現場所見，馬頭壩道直行往聯仁街及右轉楊屋道，分別設有兩組交通燈。

佐敦奪命工傷｜資深電工墮斃 倒地逾句鐘始報警 長子：好有問題

任職電工逾30年的蘇金順（56歲），昨日（10日）下午倒臥油麻地渡華道4至8號消防局發展項目地盤內電纜房，頭傷流血昏迷，懷疑從4至5米高的電纜架失足墮下，送院搶救不治。今日（11日）死者家屬在地盤路祭，死者長子不滿地盤安全管理，稱：「以我所知就係（事發後）個幾鐘頭先報警，（爸爸）瞓咗喺度個幾鐘冇人理，安全都好有問題啦！」

油麻地水煙店起火 約80名樓上酒店住客驚醒疏散

油麻地發生火警。今日（11日）凌晨近3時，多名市民發現眾坊街近廟街一間不足30呎的地舖冒煙起火，於是報警，救援人員到店舖樓上的酒店，協助約80名住客疏散，當中包括多名內地交流生，他們在睡夢中驚醒，身穿睡衣疏散到地面位置。消防到場出動一條喉和一隊煙帽隊撲火，並搬出店內一些相信是水煙的產品，正調查起火原因。

十大傑青｜6人名單出爐 劍擊港隊領隊林衍聰 港姐劉倩婷獲獎

「2023年十大傑出青年選舉」今日（11日）揭曉，本屆主題以「現在締造未來」為主題，六位得獎人包括香港硬地滾球運動員何宛淇、中大醫學院助理院長（研究）內科及藥物治療學系副教授高浩、探險家及極地研究員張偉賢、伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志、2009年香港小姐冠軍劉倩婷，以及前劍擊運動員、現港隊劍擊隊領隊林衍聰。

梅艷芳60歲冥壽│多媒體紀念展2023年「芳」華懷念永遠樂壇大姐大

今日（10日）是一代流行文化象徵的已故香港巨星梅艷芳60歲冥壽生日，今年亦是其逝世 20 週年，歌迷會芳心薈由即日起一連6日在旺角 MOKO 新世紀廣場舉辦「傳承·永恆僡奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽，讓大家一同追憶這位不朽巨星，展覽劃分五大區域展示梅艷芳的經典作品及破格形象，還展出2023年的梅艷芳最新形象，成為全場焦點，吸引大批追隨梅艷芳多年的粉絲前來懷緬絕代「芳」華。

北極鯰魚｜深圳前交通局長孫女微博炫富 累爺爺鍾庚賜遭開除黨籍

今年3月，深圳已退休的原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜的孫女以網名「北極鯰魚」在網絡炫富，豪言「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」等，更曬出長輩早年與領導的合照，引起網友關注。深圳官方在9月對事件進行答覆，不過調查結果卻顯示「不予公開」，引起不滿。