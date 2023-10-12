北區坪輋路業主僭建近5,000呎　兩度無遵從清拆令　被罰10萬元

北區坪輋路一位業主僭建逾4,800平方呎的構築物，以及一個簷篷，早在2018年因無履行清拆令，由法庭定罪，但事隔5年，該業主仍未清拆相關僭建物，再次被屋宇署檢控。被告上周在粉嶺法院被裁定，一直不遵從屋宇署根據《建築物條例》發出的清拆令罪成，被判罰款逾10.2萬元。



北區坪輋路因一直未有遵從清拆令，清拆僭建物，被判罰款逾10萬元。（資料圖片）

被告為北區坪輋路一名業主，被揭發有若干個面積共約450平方米的僭建物，即面積逾4,800平方呎，另有一個僭建簷篷，屋宇署早年就其違例僭建發出清拆令，但業主未有履行，故在2018年被提出檢控，被告被法庭裁定罪成，並罰款2.7萬元。

惟被告在被定罪後，仍未有履行清拆令，再遭屋宇署檢控，業主代表上周在法庭求情時指，正安排所需的清拆工程。被告最終再被法院裁定罪成，被罰款102,190元。

屋宇署指，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令，強調會對未有遵從清拆令的業主，繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。